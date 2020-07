Xiaomi Mi Band 5, ufficiale la data di lancio in Europa

Finalmente arrivano informazioni certe sul lancio in Europa della nuova smart band firmata Xiaomi, la Mi Band 5. La notizia arriva dalla Germania, dove l’azienda ha appena annunciato la data definitiva di lancio aggiungendo che verranno immessi sul mercato anche altri prodotti, come la Mi TV Stick e un monopattino elettrico o e-scooter.

Per il momento sappiamo che tutti questi nuovi dispositivi verranno lanciati il 15 luglio, cioè tra una settimana esatta, ma sulle caratteristiche c’è poca certezza. L’attesa è quindi quasi terminata e la voglia di indossare il nuovo smart tracker è alta. Finalmente potremo sapere definitivamente quali sono le funzioni del dispositivo e soprattutto se sono previste varianti, come si era rumoreggiato una settimana fa oppure se verrà integrata anche la connettività NFC che consente di effettuare acquisti contactless. Fino a questo momento questa funzione era disponibile solo per il mercato cinese.

Prodotti Xiaomi in uscita nel 2020

Xiaomi Germania ha annunciato in queste ore il lancio della smart band Mi Band 5 e una serie di altri dispositivi. Lo ha fatto pubblicando un’immagine grafica che annuncia data e ora dell’evento in streaming.

Oltre al device indossabile, nel poster sono presenti anche altri prodotti stilizzati, che insieme formano la scritta 2020. C’è anche la ruota che si riferisce sicuramente ad un monopattino elettrico, poi spunta un semaforo con una quad camera, che forse si riferisce ad un altro dispositivo mobile ed infine l’ultimo numero rappresenta una smart tv, che si riferisce alla Mi TV Stick.

Xiaomi Mi Band 5: cosa sappiamo finora

Per mesi abbiamo accumulato indiscrezioni e anticipazioni più o meno ufficiali sul nuovo dispositivo smart prodotto da Xiaomi. Finalmente adesso abbiamo una data: il prodotto pensato per il mercato europeo verrà lanciato il 15 luglio alle ore 14:00. E finalmente potremo capire le reali funzioni e caratteristiche.

Per il momento però possiamo fare un riepilogo delle sue specifiche e del suo design. Innanzitutto, il primo elemento confermato anche dal poster diffuso da Xiaomi sarà un grande display di forma ovale e allungata, caratterizzato da tecnologia OLED a colori e 1,2 pollici contro i 0,95 della versione precedente, Mi Band 4. Il dispositivo sarà inoltre dotato di un sensore capace di rilevare sia il livello di ossigeno nel sangue sia la frequenza del battito cardiaco.

Tra le funzioni più attese c’è la connettività NFC, che consente di effettuare pagamenti contactless col dispositivo. Questa sicuramente sarà disponibile grazie ad un accordo tra il brand e Mastercard. Infine, garantirà anche il supporto Alexa, utile per chi vuole gestire in modo facile e veloce i dispositivi smart home. Il tutto dovrebbe uscire ad un prezzo davvero conveniente: secondo le ultime indiscrezioni si aggirerà intorno ai 30 euro.

Insomma, accanto ad alcune caratteristiche confermate, ce ne sono alcune che rimangono nell’ombra. Non resta che attendere una settimana per conoscere le funzioni e specifiche di Mi Band 5. Per quanto riguarda il prezzo, la Mi Band 5 dovrebbe essere lanciata a 49,99 euro.