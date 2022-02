Xiaomi, lo smart TV lowcost da 32” in offerta con un mega sconto

In questo 2022 sono tante le novità che riguarderanno il mondo della televisione e dei televisori, in primis lo switch-off del digitale terrestre che obbligherà milioni di italiani ad adeguarsi. Infatti non tutti i TV (soprattutto quelli con qualche anno sulle spalle) saranno in grado di ricevere le nuove frequenza del digitale terrestre e una delle soluzioni è acquistare uno smart TV uscito da poco sul mercato. Fortunatamente negli ultimi anni i prezzi dei televisori intelligenti sono scesi notevolmente e si trovano dei modelli affidabili anche a poche centinaia di euro. Come ad esempio lo Xiaomi Mi LED TV 4A 32" che troviamo in offerta su Amazon a un prezzo di 209,99€, ben il 33% in meno rispetto a quello consigliato.

Si tratta di un modello dalle dimensioni abbastanza compatte e con uno schermo da 32", l’ideale da mettere in cucina, in salotto oppure nella propria camera da letto. Lo smart TV si basa sulla piattaforma Android TV che dà la possibilità di installare centinaia di applicazioni, tra cui tutte quelle più importanti (Amazon Prime Video, Netflix, Disney +, YouTube e DAZN). C’è anche il supporto alla ricerca vocale tramite Google Assistant per controllare lo smart TV direttamente con la propria voce.

Xiaomi Mi LED TV 4A 32": la scheda tecnica

Lo smart TV lowcost di Xiaomi ha uno schermo da 32 pollici con risoluzione HD Ready 1366 x 768 pixel. Le immagini sono in alta definizione e la resa dei colori è di alta qualità: non si avranno problemi con nessun tipo di contenuto. Per la parte audio c’è la doppia decodifica Dolby + DTS per avere un suono immersivo. Sono presenti due altoparlanti stereo da 5W con effetti specifici per i bassi.

Come abbiamo già detto, lo smart TV sfrutta la potenza della piattaforma Android TV per offrire servizi interattivi. Lo Xiaomi Mi LED TV 4A 32" permette di installare tantissime applicazioni e sul telecomando sono presenti dei tasti dedicati appositamente a Netflix e ad Amazon Prime Video. È possibile installare anche le altre app dedicate allo streaming video tra cui DAZN (fondamentale per tutti gli amanti del calcio e dello sport).

Essendo un televisore intelligente che monta Android TV è presente anche Google Assistant che permette di lanciare le app e gestire la parte smart direttamente con la propria voce. Disponibile anche Google Chromecast per trasmettere foto e video presenti sullo smartphone o sul PC direttamente sullo schermo del televisore.

Xiaomi Mi LED TV 4A 32" in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Minimo storico e uno dei migliori prezzi di tutto il web per lo smart TV Xiaomi Mi LED TV 4A 32". Oggi lo troviamo su Amazon a 209,99€, ben il 33% in meno rispetto a quello di listino. Acquistandolo adesso si risparmiano più di 100€, una somma di tutto rispetto. Difficilmente troverete sul mercato un altro televisore da 32" a un prezzo così basso e con le stesse caratteristiche. Si tratta di una vera e propria offerta da non lasciarsi scappare.

