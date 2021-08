Xiaomi Mi Mix 4 è già in prevendita, ma ad un prezzo sconosciuto

Verrà alla luce oggi, Xiaomi Mi Mix 4, dopo una pausa che per le tempistiche della tecnologia attuali è catalogabile come infinita. Tre anni di pausa non sono per nulla pochi, eppure Xiaomi si è fermata tanto a lungo per la serie d’avanguardia della gamma, quella con cui l’azienda ha sempre sperimentato soluzioni nuove ed affascinanti.

La famiglia Mi Mix tornerà, e lo farà in grande stile con un’innovazione delle sue. Su Mi Mix 4 arriverà infatti – ed è stato confermato da Xiaomi stessa – la fotocamera sotto lo schermo, una delle novità che più solleticano la fantasia degli appassionati di tecnologia e progresso. Non è stato semplice per l’azienda arrivare ad un grado di evoluzione di questa tecnologia tale da consentirne il debutto per la massa: sono stati necessari investimenti in ricerca e sviluppo, mesi di lavoro, ma alla fine pare che l’azienda cinese ne sia venuta a capo, anche se l’ultima parola spetterà al mercato. Non ci sarà molto da attendere per capire se la missione potrà dirsi compiuta: Xiaomi Mi Mix 4 sarà presentato oggi, 10 agosto.

Mi Mix 4, un successo i preordini “al buio"

Il fatto che la presentazione sia questione di poche ore non implica, quasi certamente, che noi europei avremo tempi così brevi. Non dovrebbe essere in dubbio la commercializzazione di Xiaomi Mi Mix 4 sul suolo europeo, intendiamoci, ma è plausibile che Xiaomi voglia dapprima commercializzarlo in Cina, per estenderne poi in un secondo momento la distribuzione in Europa, anche per non affaticare la catena produttiva che è già in difficoltà a causa della crisi mondiale dei chip.

Fatto sta che nel frattempo alcuni dei principali store online cinesi hanno già avviato i preordini per Xiaomi Mi Mix 4 in modo da farsi trovare pronti per il momento dell’effettiva commercializzazione. Comprensibile certo, curioso invece il fatto che siano stati raccolti oltre 230 mila preordini sul solo jd.com, senza che i clienti conoscessero il prezzo dello smartphone di Xiaomi.

La circostanza è indicativa delle aspettative nei confronti di Mi Mix 4 e pure della fiducia che gli appassionati ripongono in Xiaomi, e sebbene le prenotazioni d’acquisto di solito non siano vincolanti c’è da scommettere che una buona parte dei 230 mila prenotati dalle parole passerà ai fatti a prescindere dal prezzo a cui Xiaomi deciderà di proporre il suo gioiello.

Il prezzo di Xiaomi Mi Mix 4 non sarà basso, anzi

Del resto nessuno potrà dirsi sorpreso se lo smartphone con la fotocamera sotto il display arriverà a cifre proibitive: più volte nei mesi scorsi la stampa internazionale ha avvertito il pubblico sul fatto che Xiaomi Mi Mix 4 sarà con ogni probabilità lo smartphone di Xiaomi non pieghevole più costoso di sempre, quindi chi ha prenotato il suo posto in fila è probabilmente cosciente della spesa da affrontare.

Il vantaggio della prenotazione dell’ordine risiede nell’opportunità di avere uno dei primi telefoni mandati in direzione dei clienti e di ottenere la spedizione prioritaria, quindi in sostanza di essere tra i primi appassionati al mondo a mettere le mani su un determinato prodotto, che in questo caso è anche uno dei primi smartphone con l’esclusiva fotocamera sotto lo schermo.

A tra qualche ora per scoprire nei dettagli Xiaomi Mi Mix 4.