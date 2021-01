Xiaomi Mi MIX 4 e Mi CC10: i due smartphone fantasma

Se ne è parlato, li abbiamo attesi ma, a oggi, non sembra esserne traccia in nessun luogo, neanche tra i rumors della rete. Stiamo parlando di due smartphone fantasma, ovvero Mi MIX 4 e Mi CC10 di Xiaomi; infatti, a circa due anni dall’uscita dei rispettivi predecessori ancora non hanno fatto capolino sul mercato. A che punto siamo?

Per Xiaomi il 2021 potrebbe essere l’anno dei grandi risultati. Infatti, sono passati solo pochi giorni dall’inizio di gennaio che già la società cinese ha iniziato a fregarsi le mani per quello che sembra sia un successo annunciato almeno sulla carta. Si tratta di Xiaomi Mi 11 che, insieme al fratello più piccolo Xiaomi Mi 11 Lite, sarebbe pronto a far furore grazie a una perfetta commistione di caratteristiche tecniche di prima categoria e un prezzo estremamente contenuto, tanto da poter far tremare i competitor di pari fascia. Nulla toglie, però, che a queste uscite possano aggiungersi i successori dei due smartphone ancora non pervenuti, soprattutto alla luce degli indizi scovati proprio sul sito ufficiale di Xiaomi.

Xiaomi Mi MIX 4 e Mi CC10, dove eravamo rimasti?

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando i modelli precedenti di Mi MIX 4 e Mi CC10 sono stati lanciati ufficialmente da Xiaomi. Per Mi CC9, il debutto risale all’estate 2019; successivamente è stata la volta della sua versione evoluta, ovvero Mi CC9 Pro, che in Europa giunse con una denominazione diversa rispetto a quella della patria natia, ovvero Xiaomi Mi Note 10. Anche in questo caso, però, parliamo di novembre 2019, ben più di un anno fa.

Il mistero si infittisce ancora di più per quanto riguarda Xiaomi Mi MIX 4. Infatti, le ultime tracce del suo predecessore risalgono addirittura all’autunno 2018, precisamente nel mese di ottobre almeno per quanto riguarda la presentazione in Cina, fino a fare capolino sul mercato italiano nel gennaio dell’anno successivo. A distanza di due anni da Mi MIX 3, però, nessuna traccia sembra voler dare nuove speranze per un lancio almeno nel futuro prossimo.

Xiaomi Mi MIX 4 e Mi CC10, dal sito ufficiale qualche esile speranza?

Una flebile speranza sembra però arrivare dal sito ufficiale di Xiaomi. A partire dall’analisi del codice HTML del sito della MIUI, un utente della rete sarebbe riuscito a individuare alcune keyword relative alle nuove versioni dei due telefonini made in China.

Non si tratta certo di una conferma ufficiale ma, almeno come primo passo, potrebbe essere un buon segno per un’eventuale evoluzione da tenere sotto controllo durante tutto l’arco del 2021. Per il momento, però, bisogna attendere e consolarsi con le altre novità in arrivo, tra cui i primi indizi sulla nuova MIUI 13, già in lavorazione nonostante la 12.5 sia cosa piuttosto recente, con l’annuncio risalente a sole poche settimane fa.