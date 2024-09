Xiaomi MIX Flip è arrivato in Italia: cosa offre e a che prezzo

Fonte foto: Xiaomi

Insieme ai nuovi Xiaomi 14T e 14T Pro Xiaomi ha portato in Italia anche lo smartphone pieghevole a conchiglia Xiaomi Mix Flip, presentato in Cina a luglio. Si tratta di un telefono di fascia alta, con design e caratteristiche tecniche del tutto simili al modello considerato punto di riferimento del segmento flip: il Samsung Galaxy Z Flip6.

I due modelli non sono simili solo nella scheda tecnica ma anche nel prezzo di listino, ben oltre i mille euro in Europa. Xiaomi, quindi, porta nel nostro Paese il suo primo telefono pieghevole con questo formato, sperando di replicare il successo registrato in questi anni da Samsung con i suoi telefoni a conchiglia.

Xiaomi Mix Flip: scheda tecnica

Xiaomi Mix Flip è uno smartphone pieghevole a conchiglia con schermo principale da 6,86 pollici, AMOLED, con refresh variabile tra 1 e 120 Hz e con risoluzione di 2.912×1.224 pixel. Si tratta di uno schermo molto luminoso, con un picco teorico di 3.000 nit.

A questo schermo si aggiunge quello esterno, quasi quadrato, da 4 pollici e risoluzione 1.392×1.208 pixel. Anche questo schermo ha un refresh massimo di 120 Hz e una luminosità di picco pari a 3.000 nit.

Come su molti altri pieghevoli recenti simili, anche su Xiaomi Mix Flip lo schermo esterno è effettivamente utile e utilizzabile per lanciare e per usare app, per leggere le notifiche, per posizionare widget utili come l’orologio e il meteo.

In più, e questo è un particolare che piacerà agli acquirenti più giovani, è possibile personalizzare lo schermo esterno con dei temi animati: ritratti, disegni, cuccioli.

Il processore scelto da Xiaomi per il suo pieghevole a conchiglia è l’ormai ben noto e rodato Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, che offre potenza ed efficienza in abbondanza, oltre a permettere l’esecuzione di molti algoritmi AI direttamente sul telefono, senza accedere a server esterni.

Al processore Xiaomi ha affiancato 12 GB di memoria RAM di tipo LPDDR5X e 512 GB di storage UFS 4.0. Si tratta delle due tecnologie migliori oggi disponibili per le memorie destinate agli smartphone e anche la quantità è assolutamente in linea con la fascia del prodotto.

Anche per quanto riguarda le fotocamere Xiaomi ha fatto una scelta di qualità e sostanza. Su Xiaomi Mix Flip, infatti, troviamo una fotocamera principale con sensore Light Fusion 800 da 50 MP, con stabilizzatore ottico e lunghezza focale equivalente di 23 mm, e un OmniVision OV60A, sempre da 50 MP, con lunghezza focale equivalente di 47 mm (in pratica uno zoom 2X).

Non c’è, invece, un obiettivo ultragrandangolare, ma, in compenso, tutte le ottiche sono firmate Leica. La fotocamera inserita nel display, utile per i selfie e le videochiamate, è da 32 MP e ha una larghezza di campo piuttosto limitata: 89,6 gradi.

Grazie al processore di ultima generazione di Qualcomm su Xiaomi Mix Flip ci sono tutte le migliori connessioni oggi possibili: il 5G (sia Sub-6GHz che mmWave), il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, il chip NFC. Ci sono poi tutti i sistemi principali per il collegamento satellitare ai fini della geolocalizzazione del dispositivo, ma nel modello italiano non c’è la connessione telefonica satellitare.

La batteria di Xiaomi Mix Flip è da 4.780 mAh, che non sono affatto pochi in un telefono di queste dimensioni e con questo form factor. Anche la ricarica è apprezzabile: da 67 watt massimi, ma non c’è ricarica wireless e in confezione non viene fornito alcun caricatore, soltanto il cavetto.

Il sistema operativo preinstallato su Xiaomi Mix Flip è Android 14 con interfaccia Xiaomi HyperOS. Come tutti i top di gamma recenti, anche Xiaomi Mix Flip offre all’utente molte funzioni basate sull’AI e, come in tutti i telefoni Android che lo fanno, si tratta anche in questo caso di funzioni sviluppate da Google e adattate dal produttore del telefono.

Non tutte queste funzioni sono già disponibili in Italia al lancio del modello, ma lo saranno nei prossimi mesi. Xiaomi promette l’arrivo di Circle to Search di Google, Google Gemini, Magic Compose, Photomoji, Gemini in Google MessagesAI Interpreter, AI Notes, AI Recorder, AI Subtitles, AI Film, AI Image Editing, AI Portrait.

Xiaomi Mix Flip: prezzo e disponibilità

Xiaomi Mix Flip è già disponibile sul nostro mercato al prezzo di listino di 1.299 euro, cioè 20 euro in più del prezzo di listino di Samsung Galaxy Z Flip6 che, però, a quel prezzo offre 256 GB di storage e non 512 GB.

A chi compra il Mix Flip Xiaomi offre la possibilità di approfittare di diverse offerte: