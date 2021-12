Xiaomi, il robot aspirapolvere smart è in super offerta con uno prezzo mai visto

Orami lo sappiamo molto bene: Xiaomi non è solo smartphone e activity tracker, ma anche molto altro. L’azienda cinese sta diventando leader di mercato anche nei dispositivi della smart home e oggi è il giorno giusto per acquistare il robot aspirapolvere smart Mi Robot Vacuum-Mop P, disponibile in offerta su Amazon con il 30% di sconto a meno di 300€.

In vista del Natale è un’offerta da non lasciarsi sfuggire: si risparmiano 120€ sul prezzo di listino. Bisogna, però, essere veloci nell’approfittare della promozione: scade tra soli 5 giorni e la richiesta è molto alta. Il robot aspirapolvere smart di Xiaomi non ha nulla da invidiare a dispositivi più famosi e costosi: integra le migliori tecnologie presenti sul mercato e oltre ad aspirare lo sporco è anche in grado di lavare i pavimenti grazie al serbatoio integrato. A tutti gli effetti è un dispositivo 2 in 1: aspira e lava. Rispetto ai modelli precedenti Xiaomi ha aumentato la potenza e ha inserito dei nuovi sensori che migliorano la mappatura della casa. Se siete alla ricerca di un robot smart, oggi è il vostro giorno fortunato.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P: le caratteristiche

Lo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P è un robot completo sotto ogni punto di vista: ha una tecnologia laser per mappare l’abitazione, i sensori aiutano a non sbattere contro mobili e ostacoli, aspira e lava i pavimenti. E inoltre può essere controllato da remoto tramite l’applicazione Xiaomi Home. Ma andiamo con ordine.

Il robot aspirapolvere smart offre 3 modalità di pulizia all’utente, permettendogli di scegliere tra solo aspirazione, solo pulizia del pavimento, oppure aspirazione + lavaggio. Il tutto senza dover acquistare accessori esterni: il serbatoio dell’acqua (da 550ml) è già presente nella confezione. Per il controllo dell’acqua c’è un sistema intelligente che distribuisce equamente il liquido per tutta l’abitazione, in modo da non sprecarlo inutilmente.

La mappatura della casa non è un problema grazie alla nuova navigazione laser che permette allo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P di mappare tutta l’abitazione con una precisione impeccabile. Dopo aver girato per tutta casa, è possibile vedere la mappatura direttamente sull’app dello smartphone, in modo da scegliere quali zone pulire e come farlo (se solo aspirando lo sporco, oppure se lavare anche il pavimento). L’applicazione permette anche di impostare un orario in cui far partire il robottino e se escludere determinate stanze.

Il robot smart di Xiaomi integra 12 sensori che aiutano la navigazione in modo da eludere gli ostacoli e valutare in tempo reale quello che accade intorno. Il dispositivo smart è anche in grado di superare agevolmente gli ostacoli fino a 2 centimetri di altezza. Infine, parliamo della batteria: l’autonomia è di circa due ore ed è in grado di pulire efficacemente un’abitazione di circa 180 metri quadri.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P in offerta speciale: sconto e prezzo

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti smart di Xiaomi è in super sconto su Amazon: oggi lo paghi 279€, il 30% in meno rispetto al prezzo consigliato. In termini monetari il risparmio è di 120€. Però bisogna essere veloci nell’approfittare dell’offerta: infatti scade tra soli 5 giorni. Come per tutti gli acquisti fatti in questi giorni, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2022, quindi si ha tutto il tempo per testarla con cura.

Xiaomi