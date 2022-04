Xiaomi, smartwatch a prezzo mai visto prima: l'offerta Amazon

Molto più di un “semplice" contapassi. Nonostante le dimensioni ridotte e il peso quasi nullo (12,8 grammi), lo Xiaomi Mi Smart Band 6 è un vero e proprio assistente digitale sportivo, in grado di monitorare decine di differenti attività di allenamento e fornire informazioni utili sullo stato di salute di chi lo indossa. Un wearable completo e funzionale, che diventerà ben presto un vostro inseparabile compagno d’avventure.

Lo Xiaomi Mi Smart Band 6, già considerato tra i migliori sportwatch oggi disponibili sul mercato, diventa un assoluto best buy grazie all’offerta di oggi su Amazon. Lo smart tracker è disponibile con uno sconto che fa crollare il prezzo al punto più basso mai toccato sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Una promozione da non lasciarsi assolutamete sfuggire nel caso in cui si stia cercando uno sportwatch funzionale a prezzi decisamente interessanti.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, scheda tecnica e funzionalità

Nonostante le (già citate) dimensioni ridotte, lo Xiaomi Mi Smart Band 6 ha tutto ciò di cui si ha bisogno per contare passi, tracciare l’attività fisica e monitorare il nostro stato di salute. Il sensore a 6 assi ad alta precisione (accelerometro a 3 assi e giroscopio a 3 assi a basso consumo energetico) permette non solo di contare automaticamente i passi che facciamo ogni giorno, ma anche di monitorare oltre 30 modalità fitness (corsa, ciclismo, danza, salto con la corda, yoga e nuoto, tra le altre) senza che l’utente debba interagire con il dispositivo.

Il sensore cardiaco consente di monitorare 24 ore su 24 l’andamento del battito cardiaco e valutare lo stato di stress del nostro corpo. Il monitoraggio del sonno, invece permette di capire la qualità del sonno, con valutazione del sonno leggero, sonno profondo e fasi REM.

Grazie alla connettività NFC, inoltre, lo smart band del produttore cinese può essere utilizzato anche per pagamenti contactless, senza che ci sia bisogno di tirare fuori dalle tasche il portafogli. Tutto quello che bisogna fare è registrare i dati della carta di credito all’interno dell’app Xiaomi (al momento funziona solo con alcune carte del circuito Mastercard) e seguire la procedura di verifica. Al termine, sarà sufficiente avvicinare lo sportwatch al POS per pagare il conto nei locali convenzionati.

Sincronizzando lo Xiaomi Mi smart band 6 con lo smartphone sarà inoltre possibile leggere notifiche e messaggi sul display SuperAMOLED da 1,56 pollici, controllare la riproduzione musicale dello smartphone e molto altro ancora. La batteria da 125 mAh, infine, si ricarica in due ore e assicura un’autonomia di ben 14 giorni.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, sportwatch in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Grazie allo sconto del 24% sul listino, lo Xiaomi Mi Smart Band 6 con connettività NFC costa 41,99 euro. Si tratta del prezzo più basso di sempre fatto registrare su Amazon, con un risparmio superiore a 15 euro.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, sportwatch con schermo AMOLED da 1,56 pollici e supporto ai pagamenti contactless