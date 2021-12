Xiaomi, le cuffie lowcost sono in super offerta e oggi le paghi pochissimo

Per acquistare un buon paio di cuffie wireless in-ear non è sempre necessario spendere centinaia di euro, molto spesso basta conoscere le giuste offerte e i giusti prodotti. Come ad esempio le Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic, cuffie lowcost dell’azienda cinese che sono in offerta su Amazon a 24,99€, con uno sconto del 36% in meno rispetto al prezzo di listino.

Come si può intuire sia dal prezzo sia dal nome, si tratta di auricolari Bluetooth molto basic, ma che svolgono egregiamente il loro lavoro e sono perfetti nella vita di tutti i giorni. Se siete in ritardo con qualche regalo di Natale (la consegna per i clienti Amazon Prime è prevista prima della fine dell’anno) questo è il prodotto che fa per voi: economico e affidabile allo stesso tempo. Gli auricolari Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic hanno tutte le carte in regola per essere tra le migliori cuffie economiche disponibili in questo momento su Amazon: driver dinamico da 14,2mm, doppio microfono per chiamate senza problemi con i rumori esterni e una batteria che può durare fino a 20 ore.

Cuffie Bluetooth in-ear Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic: caratteristiche tecniche

Semplici, ma allo stesso tempo complete. Così si può riassumere la scheda tecnica delle cuffie Bluetooth economiche di Xiaomi. Le Mi True Wireless Earphones 2 Basic hanno un design semi-intrauricolare che si adatta molto bene a qualsiasi tipo di orecchio e possono essere utilizzate anche mentre si fa attività fisica.

Il driver audio dinamico è da 14,2mm (molto grande per questo tipo di auricolari Bluetooth) e assicura un suono pieno con bassi veramente profondi. Poi il codec audio AAC migliora la qualità del suono rendendolo più nitido. Le cuffie di Xiaomi possono essere utilizzate anche per fare chiamate, grazie alla presenza di un doppio microfono su entrambi gli auricolari in grado di eliminare i rumori esterni. In questo modo le chiamate sono sempre nitide e non si hanno grossi problemi.

Facile anche la configurazione: basta attivare il Bluetooth sul proprio smartphone, tablet o computer e le cuffie Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic si connettono quasi immediatamente. Chiudiamo con la durata della batteria: 20 ore in combinazione con la custodia di ricarica. Con un singolo ciclo di ricarica l’autonomia è di 5 ore.

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic in super offerta: prezzo e sconto

Se siete alla ricerca di un paio di cuffie Bluetooth lowcost oggi è il vostro giorno fortunato: le Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic sono in offerta su Amazon a un prezzo di 24,99€, il 36% in meno rispetto a quello consigliato. Acquistandole oggi si risparmiano 14€: può sembrare una piccola cifra, ma il prezzo di listino di queste cuffie non supera i 40€. Come per tutti gli acquisti fatti in questi giorni, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2022. Il prodotto viene spedito e venduto da Amazon.

