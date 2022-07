Xiaomi, lo smart TV da 32 pollici in offerta con uno sconto esagerato

Con l’arrivo dell’estate si può avere la necessità di acquistare un nuovo smart TV da mettere nella casa al mare, oppure fuori in veranda al fresco. E se non vogliamo spendere troppo la soluzione migliore è quella di comprare un televisore non troppo grande, come ad esempio un 32 pollici che sono il perfetto compromesso tra qualità e dimensioni. Non a caso sono tra i più ricercati e venduti sui vari siti di e-commerce. E molto spesso li si trova anche in offerta a dei prezzi veramente eccezionali. Come, ad esempio, lo Xiaomi Mi TV P1 da 32 pollici, lo smart TV più venduto in questo momento su Amazon.

Lo troviamo, infatti, con un super sconto del 36% e al prezzo più basso di sempre. Acquistandolo oggi lo si paga molto meno di 200€, una cifra alla portata di molti. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon. Lo smart TV Xiaomi ha tutte le caratteristiche per essere il televisore ideale da acquistare in estate: la qualità delle immagini è buona, le cornici sono molto sottili e soprattutto utilizza il sistema operativo Android che supporta tantissime applicazioni, tra cui tutte quelle delle piattaforme di video streaming.

Xiaomi Mi TV P1 da 32": le caratteristiche tecniche

Uno smart TV compatto, ideale per camere, camerette, case al mare e spazi all’aperto. Lo Xiaomi Mi TV P1 è uno tra i migliori smart TV per rapporto qualità-prezzo, soprattutto quando lo troviamo con queste offerte e a questi prezzi.

Come già detto, il modello in promozione ha un display da 32" con risoluzione HD Ready, uno standard per televisori con queste dimensioni. La qualità delle immagini è molto buona con qualsiasi tipologia di contenuto stiamo vedendo. Lo smart TV ha anche un design moderno, con cornici praticamente assenti su tre lati (i due laterali e quello superiore).

La caratteristica che, però, impreziosisce maggiormente lo smart TV è la presenza del sistema operativo Android TV, una garanzia quando si parla di televisori. Oltre a ricevere continuamente aggiornamenti da Google, supporta tantissime applicazioni (ce ne sono più di 7000 sullo store online), tra cui tutte quelle dedicate alle piattaforme di video streaming. Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV, Disney+, DAZN, YouTube, c’è solo l’imbarazzo della scelta tra cui scegliere.

Essendo un Android TV beneficia anche della suite Google, quindi troviamo Google Assistant e il Chromecast. Con l’assistente vocale possiamo lanciare un’app, alzare il volume oppure gestire i dispositivi della smart home utilizzando un semplice comando della propria voce, con il Chromecast, invece, possiamo vedere immagini e video presenti sullo smartphone o sul PC direttamente sullo schermo del televisore. Infine, per chiudere, è compatibile con il nuovo digitale terrestre e non bisogna acquistare nessun decoder per continuare a vedere i canali TV.

Xiaomi Mi TV P1 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo lo Xiaomi Mi TV P1 da 32" in promozione a un prezzo di 179,89€, il più basso fatto registrare nelle ultime settimane su Amazon. Il merito è dello sconto del 36% che fa risparmiare poco più di 100€ rispetto al prezzo di listino. Il sito di e-commerce offre anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 35,98€ al mese a tasso zero. Lo smartphone è molto richiesto e ha ricevuto anche il bollino "Amazon’s Choice", quindi vi consigliamo di approfittare di questa offerta il prima possibile. Per fare il reso si hanno a disposizione i classici 30 giorni di tempo.

Xiaomi Mi TV P1 da 32 pollici