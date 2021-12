Xiaomi, lo smart TV lowcost è in offerta a un prezzo imperdibile

Se state cercando uno smart TV lowcost con dimensioni contenute, oggi è il vostro giorno fortunato: su Amazon è in offerta lo Xiaomi Mi TV P1 LED 43", televisore con schermo da 43 pollici (come si può intuire dal nome) con risoluzione UltraHD. Oggi 30 dicembre puoi acquistare sulla piattaforma di e-commerce lo smart TV Xiaomi a un prezzo di 353,99€ con uno sconto del 21%.

Si tratta di una vera e propria offerta da non lasciarsi sfuggire: è uno dei prezzi più bassi mai registrati su Amazon per questo smart TV. Lo Xiaomi Mi P1 LED 43" ha tutte le carte in regola per essere uno dei televisori intelligenti con il miglior rapporto qualità-prezzo nella sua fascia di prezzo: oltre a un pannello di buona qualità, ha tutte le caratteristiche che si richiedono a uno smart TV. Come ad esempio il supporto nativo al nuovo digitale terrestre (lo switch off è sempre più vicino) e la presenza del sistema operativo Android TV che permette di accedere a un numero praticamente infinito di applicazioni.

Smart TV Xiaomi Mi P1 LED 43": le caratteristiche tecniche

I prodotti Xiaomi oramai li abbiamo imparati a conoscere per bene: assicurano ottime prestazioni a un prezzo decisamente inferiore rispetto alla concorrenza. E succede anche per questo smart TV Xiaomi Mi TV P1 LED 43". Leggendo la scheda tecnica si capisce immediatamente che abbiamo di fronte un dispositivo top di gamma, perfetto da mettere in salotto o nella camera da letto.

Le dimensioni sono abbastanza contenute, nonostante lo schermo abbia una diagonale da 43”: le cornici, infatti, sono praticamente inesistenti. La risoluzione dello schermo è 4K UltraHD e garantisce il massimo della qualità. C’è anche il supporto al Dolby Vision per vedere più dettagli in condizioni di buio e la tecnologia MEMC che offre una maggiore fluidità di movimento alle immagini. La frequenza di aggiornamento è a 60Hz.

Essendo uno smart TV non possono mancare tutti i servizi interattivi. A bordo dello Xiaomi Mi TV P1 LED 43" troviamo il sistema operativo Android TV, una garanzia quando si parla di aggiornamenti e supporto alle nuove applicazioni. Entrando nello store del televisore intelligente sarà possibile installare centinaia di applicazioni, tra cui tutte quelle più importanti: Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube e Twitch. Ed essendo un Android TV, il Google Chromecast è già integrato, così come il Miracast. Per controllare lo smart TV, oltre al telecomando Bluetooth, è possibile utilizzare anche i comandi vocali grazie al supporto a Google Assistente.

Infine, per la gioia di tutti, lo smart TV Xiaomi Mi TV P1 LED 43" supporta il nuovo digitale terrestre e non c’è bisogno di acquistare supporti esterni (i decoder per intenderci).

Smart TV Xiaomi Mi P1 LED 43" in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Un’offerta da non lasciarsi sfuggire, soprattutto se state cercando l’occasione migliore di fine anno per acquistare il vostro nuovo smart TV. Lo Xiaomi Mi TV P1 LED 43" è in offerta su Amazon a un prezzo di 353,99€, scontata del 21% rispetto a quello consigliato. Acquistandola oggi si vanno a risparmiare quasi 100€. Il prodotto è venduto e spedito da un venditore esterno che gode di buone recensioni, come si può leggere nella sua pagina personale. Per testare ancora più a fondo lo smart TV, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2022.

Xiaomi Mi P1 LED 43”

Oltre al modello da 43”, su Amazon è in offerta anche la versione da 32” a 214,99€. Anche in questo caso lo sconto è notevole e ci si avvicina al prezzo più basso di sempre sul sito di e-commerce. Rispetto al modello da 43”, lo schermo ha una risoluzione HD.

Xiaomi Mi P1 LED 32”