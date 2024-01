Xiaomi, smart TV a prezzo bassissimo: non è mai stato così conveniente

Fonte foto: Amazon

Non è sempre vero che uno smart TV di fascia media o medio-bassa debba costringere a rinunce e compromessi sul fronte della qualità e delle funzionalità. Lo Xiaomi P1E ne è un esempio lampante. Un apparecchio valido e versatile, caratterizzato da un prezzo di listino molto più che interessante.

Basta scorrere la scheda tecnica dello Xiaomi P1E per rendersi conto che, a un prezzo decisamente competitivo corrispondono caratteristiche degne di apparecchi di livello più elevato. Capace di garantire un’esperienza visiva e di ascolto coinvolgente e realistica, è tra le offerte più interessanti di oggi su Amazon. Grazie allo sconto top garantito dal colosso del commercio elettronico lo pagherete pochissimo: vi costerà oltre 110 euro in meno rispetto al listino. E potrete pagarlo in cinque rate a tasso 0.

Xiaomi, lo smart TV low cost a rate senza interessi: sconto e prezzo finale

L’apparecchio del produttore cinese è disponibile su Amazon a un prezzo senza precedenti grazie allo sconto top garantito da Amazon. Lo smart TV Xiaomi P1E da 43 pollici può essere acquistato con uno sconto del 29% sul prezzo consigliato dallo stesso produttore. Il risparmio è considerevole: rispetto alle 399,90 euro del listino, costa oltre 110 euro in meno. Comprandolo adesso lo paghi 282,29 euro.

Non solo: gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono scegliere di acqusitare lo smart TV Xiaomi a rate a tasso 0. In questo modo lo Xiaomi P1E da 43 pollici ti costerà 56,56 euro al mese per cinque mesi. Praticamente, meno di due caffè al giorno.

Xiaomi P1E smart TV 43 pollici scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Nonostante un prezzo decisamente accessibile, l’apparecchio del produttore cinese è capace di garantire un’esperienza visiva di ottimo livello. Merito di un pannello LED di alta qualità che, sfruttando tecnologie avanzate, permette di godere di immagini e colori più vividi e realistici che mai. E grazie all’nagolo di visione di 178° non sarà un problema posizionarla in casa: ovunque la metterete, potrete godere al meglio dei vostri programmi preferiti.

Discorso analogo anche per quel che riguarda il sonoro. Lo Xiaomi P1E supporta infatti le tecnologie Dolby Audio e DTS-HD ed è così capace di produrre un audio paragonabile a quello cinematografico, per un’esperienza avvolgente e coinvolgente. Insomma, sarà come essere sempre al centro dell’azione.

Sul fronte delle funzionalità smart, poi, lo smart TV del produttore cinese ha davvero ben poco da invidiare rispetto a modelli ben più costosi. Merito della piattaforma operativa Android TV, che mette a disposizione un database di migliaia e migliaia di app da scaricare (piattaforme streaming, utility, videogame e produttività) e accesso a oltre 400 mila contenuti multimediali di ogni genere.

