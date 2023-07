Fonte foto: Xiaomi

Dopo la presentazione ufficiale avvenuta lo scorso aprile, Xiaomi porta in Italia il tablet Xiaomi Pad 6. Il nuovo dispositivo è già in vendita, con una promozione lancio che consente di ottenere uno sconto di 50 euro. Il tablet si posiziona nella fascia media, promettendo ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo.

Le caratteristiche tecniche di Xiaomi Pad 6

Tra le specifiche più pregiate di Xiaomi Pad 6 c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 870. Il chip, realizzato a 7 nm, è affiancato da 8 GB di memoria RAM LPDR5 e 256 GB di storage UFS 3.1. C’è anche una versione da 6/128 GB.

Il tablet ha un display da 11 pollici con pannello LCD caratterizzato da risoluzione di 2.880×1.800 pixel, densità di 309 ppi e frequenza di aggiornamento massima di 144 Hz (il refresh rate è variabile tra 7 diversi livelli, in base alle condizioni di utilizzo). Il display è protetto dal vetro Gorilla Glass 3.

C’è anche una batteria da 8.840 mAh con potenza di ricarica massima di 33W. Per una carica completa servono 99 minuti e Xiaomi dichiara fino a 16 ore di riproduzione video e fino a 65 ore di riproduzione musicale con una carica.

Le fotocamere, invece, sono due: all’anteriore c’è un sensore da 8 Megapixel mentre al posteriore troviamo un sensore da 13 Megapixel, con apertura f/2.2 e possibilità di registrare video anche in 4K a 30 fps.

La dotazione tecnica dello Xiaomi Pad 6 include una porta USB-C e la possibilità di utilizzare la connettività WiFi 6 e Bluetooth 5.2. Ci sono anche 4 microfoni e 4 altoparlanti (con Dolby Atmos). Il sistema operativo è Android 13, con interfaccia utente MIUI 14 (in versione tablet ottimizzata per lo schermo grande).

La MIUI ottimizzata per i tablet include diverse funzionalità specifiche come la Modalità rapida a schermo diviso, attivabile con lo scorrimento di tre dita sullo schermo. C’è poi la visualizzazione multi-finestra che consente di mantenere aperte quattro app in contemporanea.

Il multi-tasking è ancora più efficace grazie al drag and drop tra le app: è possibile, infatti, trascinare un contenuto da un’app ad un’altra per una condivisione rapida. Il tablet pesa 490 grammi ed è spesso appena 6,51 mm. La scocca è realizzata in metallo.

Xiaomi Pad 6: prezzo e offerta lancio

Il nuovo Xiaomi Pad 6 è disponibile da subito in Italia: per il nostro mercato, il prezzo di listino della versione 8/128 GB è di 449,90 euro e sono disponibili tre colorazioni (Gold, Gravity Gray e Mist Blue). Su Amazon è disponibile, invece, la versione 6/128 GB del tablet che viene proposta con un prezzo di listino di 399,99 euro e, per il momento, senza alcuna promozione lancio. Anche per questa versione ci sono le stesse tre colorazioni disponibili.

Xiaomi Pad 6 Gold

Xiaomi Pad 6 Mist Blu

Xiaomi Pad 6 Gravity Gray