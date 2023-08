Xiaomi Pad 6 Max ufficiale: caratteristiche e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Xiaomi ha presentato ufficialmente il suo nuovo Xiaomi Pad 6 Max, disponibile al momento solo per il mercato cinese. Un tablet che arriva in commercio come una versione maggiorata del precedente Xiaomi Pad 6 ma che, oltre allo schermo di dimensioni più generose, ha anche con un comparto tecnico completamente rinnovato con un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, fino a 16 GB di RAM e fino a 1 TB di archiviazione.

Parliamo di un tablet potente ed estremamente versatile, pensato non solo per l’intrattenimento a tutti i livelli ma anche per la produttività, grazie anche all’interfaccia grafica Xiaomi Free Workbench, che trasforma il tablet in un vero e proprio PC (utilizzando anche le tastiere esterne) per sfruttarne al meglio tutte le potenzialità.

Xiaomi Pad 6 Max: scheda tecnica

Xiaomi Pad 6 ha un display LCD IPS da 14 pollici, con risoluzione 2.8 K (2.880×1.800 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Il dispositivo è compatibile anche con HDR10 e Dolby Vision Atmos. A protezione dello schermo un vetro Gorilla Glass 5, che consente di evitare graffi e rotture dovute a urti e cadute accidentali.

Il processore scelto da Xiaomi è un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a cui si affiancano 8/12/16 GB di RAM e 256/512 GB e un 1 TB di spazio di archiviazione. Molto interessante anche il comparto fotografico con sensore principale da 50 MP e uno per la profondità da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 20 MP, ottima per videochiamate e videoconferenze di altissimo livello, grazie anche a un sistema a 4 microfoni per un audio perfetto in ogni situazione.

Tra le connessioni troviamo WiFi 6, Bluetooth 5.3 e USB-C 3.2. Di livello anche il comparto audio con otto speaker stereo compatibili con Dolby Atmos. La batteria ha una capacità di 10.000 mAh con ricarica rapida cablata da 67 W e reverse charging da 33 W, con Xiaomi che promette una ricarica completa in circa 68 minuti. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria MIUI 14 a cui si affianca l’interfaccia Xiaomi Free Workbench.

Xiaomi Pad 6 Max: prezzo e disponibilità

Xiaomi Pad 6 Max, al momento, è disponibile solo per il mercato cinese in due colorazioni: nel classico Grigio Scuro e nella nuova finitura Silver. Il prezzo suggerito per il pubblico è di:

Xiaomi Pad 6 Max – 8/256 GB: 3799 yuan (525 euro)

Xiaomi Pad 6 Max – 12/256 GB: 3999 yuan (550 euro)

Xiaomi Pad 6 Max – 12/512 GB: 4399 yuan (600 euro)

Xiaomi Pad 6 Max – 16 GB/ 1 TB: 4799 yuan (660 euro)

Per ora non ci sono informazioni sull’eventuale arrivo di una versione Global di questo tablet ma, dato che Xiaomi Pad 6 nella versione base è disponibile anche al di fuori della Cina (e anche in Italia), non si esclude che anche questo modello possa fare la sua comparsa anche sui mercati esteri.