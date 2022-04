Lo Xiaomi super economico ora costa meno di 100 euro

Non ci sono solo i top di gamma sul mercato, non ci sono solo smartphone premium da mille euro o anche più: il mercato è pieno di smartphone sotto i 200 euro, che a moltissimi utenti bastano e avanzano perché non hanno affatto bisogno di un telefono ad alte prestazioni, o che faccia foto da urlo.

Tra questi smartphone ci sono anche quelli di Xiaomi, in particolare i cellulari a marchio Redmi che è da sempre il brand più economico e destinato ai giovani che non possono spendere molto per un dispositivo. Gli smartphone Redmi spesso vanno benissimo anche per chi non è più giovane e vuole un telefono solo per telefonare, usare WhatsApp e magari ogni tanto cercare qualcosa su Google con il browser Internet. O, infine, vanno benissimo come secondo telefono da usare per le chiamate di lavoro. Ci sono mille motivi, insomma, per pensare di comprare uno smartphone Redmi economico, specialmente se è in offerta e costa meno di 100 euro, come Redmi 9A.

Redmi 9A: caratteristiche tecniche

Redmi 9A è un telefono di metà 2020, nato per costare poco. Si basa sul chip MediaTek Helio G25 e 2 GB di RAM, mentre lo spazio di archiviazione è da 32 GB (espandibile con schedina microSD). Una configurazione base, per attività base, ma che ha il pregio di consumare poca energia.

Redmi 9A, infatti, resta acceso veramente a lungo anche grazie ad una capiente batteria da 5.000 mAh. Lo schermo è da 6,53 pollici, di tipo LCD IPS, con una luminosità di 400 nit e una risoluzione di 720×1.600 pixel.

Le fotocamere sono soltanto due: una posteriore, da 13 MP e una anteriore, da 5 MP. Entrambe possono registrare video a risoluzione 1080p e a 30 frame per secondo.

Tra le connessioni c’è Bluetooth 5.0, WiFi 5 e, ovviamente, la rete cellulare 4G LTE. Tra l’altro il telefono è dual SIM, quindi possiamo usarlo con due numeri contemporaneamente.

Redmi 9A: l’offerta Amazon

Redmi 9A, quindi, è ancora oggi il re degli smartphone economici: caratteristiche base, marchio affidabile, tanta batteria e persino la doppia SIM. Il prezzo, oggi, è eccezionale: 93 euro.

Xiaomi Redmi 9A – Versione 2/32 GB