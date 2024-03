Fonte foto: POCO / Flipkart

Continua ad aggiornarsi la gamma di smartphone POCO che, come da tradizione per il marchio di Xiaomi, propone un nuovo modello grazie a un rebrand di un dispositivo Redmi. In queste ore, infatti, POCO ha svelato in India il nuovo POCO C61, smartphone che riprende design e specifiche del recente Redmi A3, appena arrivato anche in Italia. Come tutti i prodotti della serie C di POCO, anche il nuovo C61 va ad occupare la fascia bassa del mercato, proponendo un prezzo contenuto e specifiche basilari.

POCO C61: caratteristiche tecniche

La scheda tecnica del nuovo POCO C61 include un display IPS LCD da 6,71 pollici di diagonale, con risoluzione HD+ (720 x 1.650 pixel) e refresh rate massimo di 90 Hz. Il pannello ha un notch a goccia per la fotocamera anteriore e una luminosità massima di 500 nits. Il vetro a protezione è Gorilla Glass 3. Da notare, inoltre, che il sensore di impronte è laterale.

Tra le specifiche dello smartphone c’è spazio anche per il chip MediaTek Helio G36, realizzato con processo produttivo a 12 nm e dotato di CPU Octa-Core con quattro core Cortex A53 da 2,2 GHz e quattro core Cortex A53 da 1,6 GHz. Lo smartphone arriva sul mercato in due versioni: il modello base ha 4 GB di RAM e 64 GB di storage mentre la versione più completa è dotata di 6 GB di RAM e 128 GB di storage. La memoria interna è una eMMC 5.1 ed è espandibile via microSD.

Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 8 Megapixel affiancato da un sensore ausiliario da 0,08 Megapixel. Il comparto fotografico posteriore è racchiuso da un vistoso modulo circolare, a contrasto con la scocca. La fotocamera anteriore è da 5 Megapixel.

C’è il jack audio da 3,5 mm oltre a una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 10 W. Lo smartphone di POCO può sfruttare la connettività Wi-Fi 5 oltre al Bluetooth 5.4. Lo smartphone è Dual SIM e non ha il chip NFC. Il sistema operativo è Android 14. Il POCO C61 ha dimensioni pari a 168,4×76,3×8,3 mm e pesa 199 grammi.

POCO C61: prezzo e disponibilità

Il nuovo POCO C61 entrerà in fase di commercializzazione il prossimo 28 marzo, in India, con tre colorazioni disponibili (Diamond Dust Black, Ethereal Blue e Mystical Green). Il modello “base” con 4 GB di RAM e 64 GB di storage sarà in vendita con un prezzo di 7.499 rupie, pari a circa 83 euro. La versione con 6 GB di RAM e 128 GB di storage, invece, ha un prezzo di 8.499 rupie, pari a circa 93 euro. Per il momento, non ci sono informazioni in merito a un’eventuale disponibilità dello smartphone di POCO in Europa dove è già presente il Redmi A3, con le stesse specifiche e lo stesso design.