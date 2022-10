Xiaomi Redmi 9A, lo sconto fa crollare il prezzo: offerta imperdibile

Non è sempre vero che, acquistando uno smartphone economico, sia necessario scendere a compromessi sul fronte della qualità costruttiva o delle prestazioni. Basta guardare, ad esempio, in casa Redmi (uno dei brand "satelliti" di Xiaomi) per trovare telefonini a basso costo che non hanno nulla da invidiare a dispositivi più costosi.

Lo Xiaomi Redmi 9A ne è un esempio: caratterizzato da un rapporto qualità/prezzo interessante, lo smartphone cinese è un "tuttofare" che si comporta egregiamente tanto online (navigazione web, messaggistica e social network) quanto nell’entertainment (videogame, video e musica, foto). E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, lo Xiaomi Redmin 9A diventa ancora più interessante: comprandolo da questo link lo si paga praticamente la metà. Un’offerta irrinunciabile, insomma, se si cerca uno smartphone low cost adatto all’utilizzo quotidiano.

Xiaomi Redmi 9A scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

L’ampio display a goccia da 6,53 pollici (risoluzione 1600×720 pixel, con un rapporto d’aspetto di 20:9) montato dallo Xiaomi Redmi 9A permette di svolgere senza troppe difficoltà qualunque attività, dalla navigazione online alla scrittura di documenti o messaggi. Grazie alla luminosità di 400 Lit, infatti, il pannello dello smartphone cinese low cost è facilmente leggibile sia all’aperto (sotto la luce diretta del Sole) sia in ambienti più bui.

All’interno della scocca in plastica – di ottima qualità – trova spazio il SoC MediaTek Helio G25, con CPU octacore a 12 nanometri, adeguatamente supportata da 2 gigabyte di memoria di lavoro. Pur non essendo il più performante dei comparti hardware, il Redmi 9A esegue senza grosse difficoltà tutte le attività che svolgiamo quotidianamente con il telefonino. Non solo: il Redmi 9A non sfigura neanche nell’eseguire le app più pesanti, come videogame o app di fotoritocco.

Nella parte posteriore trova invece spazio un singolo sensore fotografico da 13 megapixel, capace di realizzare scatti luminosi in qualunque condizione. Merito anche degli algoritmi di intelligenza artificiale, che aiutano a migliorare le foto panoramiche (e non solo). Grazie al doppio slot, poi, il Redmin 9A può ospitare fino a 2 SIM e consentirti così di utilizzare contemporaneamente il numero personale e quello di lavoro.

La batteria, poi, è uno dei veri e propri punti di forza del Redmi 9A. Dotata di una capacità di 5.000 mAh, assicura un’autonomia prolungata che va ben oltre una giornata di utilizzo. L’ottimizzazione messa a punto dagli ingegneri Xiaomi, poi, assicura una durata di 1.000 cicli di carica. Questo vuol dire che sarà possibile utilizzare lo smartphone per più di due anni senza che l’autonomia e la capacità di accumulo della batteria ne risenta. Insomma, un vero e proprio highlander.

Xiaomi Redmi 9A in offerta su Amazon: costa la metà

Lo smartphone cinese low cost è tra le offerte più interessanti del giorno su Amazon e non è difficile capire il perché. Come accennato, infatti, lo Xiaomi Redmin 9A è disponibile con uno sconto del 46% che fa scendere il prezzo al di sotto dei 100 euro. Per la precisione, il Redmi 9A costa oggi 99,24 euro, con un risparmio rispetto al listino di quasi 100 euro. Un best buy da non lasciarsi scappare, insomma.

Xiaomi Redmi 9A, smartphone dual SIM con display da 6,53 pollici e batteria da 5.000 mAh