Redmi Note 10 Pro, sconto esagerato: a questo prezzo è da acquistare subito

Natale si sta avvicinando sempre di più e bisogna farsi trovare pronti con i regali. E come normale che sia, uno dei regali più desiderati è lo smartphone. Fortunatamente su Amazon cominciano a vedersi le prime offerte natalizie e troviamo dispositivi con ottime caratteristiche con un ottimo prezzo. Logicamente tra questi smartphone non potevano mancare quelli prodotti da Xiaomi, che in quanto a rapporto qualità-prezzo ha pochi eguali. Oggi sul sito di e-commerce troviamo l’affidabilissimo Redmi Note 10 Pro (Redmi è uno dei brand che fa parte della grande famiglia Xiaomi e che oramai in Italia è diventato sinonimo di garanzia) con uno sconto super del 44%. Il risparmio è davvero considerevole: quasi 180€ sul prezzo di listino.

Il Redmi Note 10 Pro è il classico smartphone Xiaomi con caratteristiche top a un prezzo alla portata di tutti. Difficile trovare a poco più di 200€ un dispositivo con un processore performante, un display ampio e con refresh rate a 120Hz e anche una fotocamera professionale da ben 108MP. Se non volete spendere troppo e volete uno smartphone che si adatta a qualsiasi situazione, questo è il dispositivo che fa per voi.

Redmi Note 10 Pro: le caratteristiche tecniche

Al prezzo a cui lo troviamo oggi, il Redmi Note 10 Pro si va a inserire in una delle fasce di prezzo più agguerrite presidiate dai produttori. Ma lo smartphone di Xiaomi emerge con un rapporto qualità-prezzo che ha pochi eguali.

Il motivo lo si spiega facilmente. Partiamo dallo schermo. Troviamo un super display AMOLED da 6,67" con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 120Hz. Caratteristiche che solitamente troviamo solo nei dispositivi di fascia superiore. La luminosità è elevatissima (tocca picchi di 1200nits) e c’è anche una tecnologia che protegge gli occhi dopo un utilizzo intenso. Le dimensioni extra-large lo rendono perfetto anche per vedere film e serie TV mentre si è in viaggio. Sotto la scocca troviamo l’affidabilissimo processore Snapdragon 732G con a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Anche l’autonomia è super come dimostra la batteria da 5020mAh con ricarica rapida da 33W che impiega circa un’ora per avere il 100% di carica. Con un utilizzo normale si riescono a coprire fino a due giorni.

Uno dei punti di forza del dispositivo, però, è il comparto fotografico. E lo si capisce immediatamente leggendo la scheda tecnica. Nella parte posteriore troviamo una quadrupla fotocamera con sensore principale da 108MP, obiettivo ultra-grandangolare da 8MP, sensore macro da 5MP e sensore di profondità da 2MP. La fotocamera principale permette di scattare immagini super definite e piene di dettagli. Per gli scatti in notturna, invece, troviamo tre diverse tecnologie che permettono di ridurre efficacemente il rumore. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale che oramai troviamo in tantissimi dispositivi.

Redmi Note 10 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il Redmi Note 10 Pro in offerta su Amazon a un prezzo di 227,28€, con uno sconto di ben il 44% su quello di listino. Come si può intuire lo si paga quasi la metà rispetto a quello consigliato dal sito di e-commerce e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva solamente nella fase di check-out. Il prodotto viene spedito direttamente da Amazon e beneficia dei privilegi riservati ai clienti Prime. La consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore e il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2023.

