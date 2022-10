Xiaomi Smart Band 7 Pro ufficiale: caratteristiche e prezzo

Presentata ufficialmente la nuova Xiaomi Smart Band 7 Pro, che ormai è sempre meno smartband e sempre più smartwatch e, della prima categoria, mantiene solo il prezzo basso. Schermo ampio e luminoso, connessione ai satelliti GPS e una buona batteria, infatti, sono disponibili ad un prezzo che non supera i 100 euro.

Xiaomi Smart Band 7 Pro: caratteristiche tecniche

Xiaomi Smart Band 7 Pro ha un display rettangolare di tipo AMOLED da 1,64 pollici con risoluzione 280×486 pixel (326 ppi) e luminosità fino a 500 nit.

Secondo Xiaomi, rispetto ai modelli precedenti la Smart Band 7 Pro è molto più comoda da utilizzare perch l’area visibile è più grande dell’84% rispetto a quella del Mi Smart Band 6 e del 50% rispetto a Xiaomi Smart Band 7 standard, nonostante le dimensioni e il peso contenuti: 44,7×28,8×11 millimetri e 20,5 grammi (senza cinturino).

Xiaomi Band 7 Pro offre all’utente più di 150 watch face (sfondi dello schermo), che gli consentono di personalizzare l’orologio come preferisce. Il device è dotato di accelerometro, giroscopio e sensore di luce ambientale, può monitorare la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue (Sp02), il sonno, lo stress, ilciclo mestruale.

Può misurare le prestazioni di 110 diverse attività sportive, anche outdoor grazie alla connessione ai sistemi satellitari GPS, Glonass, Galileo, Beidou, Qzss. Non c’è, invece, il chip NFC per usare lo smartwatch per i pagamenti contacless.

Grazie ad una batteria da 235 mAh, il nuovo prodotto di Xiaomi promette fino a 12 giorni di autonomia con una singola ricarica (da 60 minuti). Molto robusto, la Xiaomi Smart Band 7 Pro è resistente all’acqua fino a 50 metri di profondità.

, mentre .

Xiaomi Smart Band 7 Pro: prezzo e disponibilità

Xiaomi Smart Band 7 Pro sarà in vendita in Italia dal 7 ottobre, al prezzo di 99,90 euro. Per i primi quindici giorni la Xiaomi Smart Band 7 Pro sarà in promozione a 79,90 euro sul sito ufficiale della compagnia. I colori disponibili per i cinturini in silicone sono 8: Ivory, Olive, Orange, Blue, Black, Pink, Pine Green e Moon Gray