Xiaomi, 3 nuovi monopattini elettrici lowcost: prezzo e caratteristiche

La mobilità elettrica e sostenibile è uno dei capisaldi della ripresa post-Covid 19 e i monopattini sono sempre più presenti nelle nostre città. Per questo motivo Xiaomi ha deciso di portare anche in Italia tre nuovi monopattini elettrici: Mi Electric Scooter Pro 2, Mi Electric Scooter 1S e Mi Electric Scooter Essential. Si tratta di monopattini adatti a tutte le tasche e a tutte le esigenze: si va dal più ricco di accessori e potenza (Mi Scooter Pro 2), fino a un modello base (Mi Scooter Essential) utile soprattutto per chi deve spostarsi poco.

Il design ricorda molto quello dei modelli precedenti, da cui tra l’altro riprendono il nome e le caratteristiche principali. Questi nuovi modelli saranno disponibili in Italia tra la fine la fine di luglio e la fine di agosto e potranno essere acquistati sia online sia negli store fisici. Ricordiamo che è ancora disponibile il Bonus bicicletta che permette di ottenere fino a 500 euro di sconto per l’acquisto di mezzi elettrici, come ad appunto i monopattini. Ecco le caratteristiche e il prezzo dei tre mezzi presentati da Xiaomi.

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, caratteristiche, prezzo e data di uscita

Si tratta di un modello accessoriato e che può essere utilizzato tranquillamente da chi è alla ricerca di un monopattino facile da utilizzare, ma che allo stesso tempo garantisca prestazioni top. Il limite di velocità è fissato a 25 chilometri orari (il massimo previsto dalla legge italiana), mentre l’autonomia è di circa 45 chilometri e permette di arrivare a lavoro o di girare per la città senza troppi problemi.

Il Mi Scooter Pro 2 ha anche la frenata rigenerativa che permette di recuperare un po’ di energia. Tutte le funzioni e le modalità di utilizzo possono essere gestite facilmente dal pratico monitor presente sul manubrio. I pneumatici sono a camera d’aria e hanno un diametro di 8,5 pollici.

Il monopattino sarà disponibile al pubblico dal 27 luglio a un prezzo di 529,90 euro e può essere acquistato nei Mi Store, nelle principali catene di elettrodomestici e anche su Amazon.

Xiaomi Mi Electric Scooter 1S, caratteristiche, prezzo e data di uscita

Altro monopattino pensato per il traffico cittadino, il Mi Scooter 1S ha delle caratteristiche leggermente inferiori al modello precedente. Il motore da 250W raggiunge una velocità massima di 25 chilometri orari e riesce a superare terreni con una pendenza massima del 14%. L’autonomia è di circa trenta chilometri.

Anche in questo caso le modalità di utilizzo sono tre (eco, normale e sport) e il sistema frenante è rigenerativo. Il prezzo del monopattino elettrico è di 429,90 euro ed è disponibile in Italia dal 27 luglio 2020.

Xiaomi Mi Electric Scooter Essential, caratteristiche, prezzo e data di uscita

Il nome del monopattino fa capire tante cose: il Mi Scooter Essential punta tutto sulla leggerezza e sull’essenzialità. Ha meno accessori rispetto ai modelli precedenti, ma è anche leggermente più leggero. Il monopattino elettrico raggiunge una velocità massima di venti chilometri orari e ha un’autonomia di 30 chilometri. Il Mi Electric Scooter Essential sarà disponibile in Italia dal 27 agosto a un prezzo di 299,90 euro.