Xiaomi Mi Scooter 1S, il monopattino lowcost arriva in Italia

Smartphone, tablet, laptop, wearable e non solo: Xiaomi è un brand tecnologico a tutto tondo ed è presente in molti settori. Purché ci sia un buon mercato in cui entrare. E, quando entra in un mercato, di solito Xiaomi lo fa con un rapporto prezzo/caratteristiche interessantissimo. Vale anche per il mercato dei monopattini elettrici.

Si chiama Mijia Electric Scooter 1S, meglio noto come Xiaomi Mi Scooter 1S, la proposta del costruttore cinese che, a breve, arriverà anche in Europa, Italia compresa. Anche in questo caso si tratta di un prodotto low cost ma dalle buone caratteristiche tecniche, rispetto alla maggior parte dei concorrenti che propongono prodotti equivalenti per non meno di cento euro in più. Lo Xiaomi Scooter 1S che arriverà in Italia sarà conforme alla normativa vigente, recentemente inserita nel Codice della Strada. Secondo le indiscrezioni raccolte da Roland Quandt di WinFuture, inoltre, a breve arriverà anche un secondo modello dalle caratteristiche superiori: il Mi Scooter Pro 2.

Xiaomi Mi Scooter 1S: caratteristiche tecniche

Dello Xiaomi Mi Scooter 1S sappiamo già tutto, perché è già in vendita in Cina e perché è la versione rinnovata e potenziata dello Xiaomi M365. Ha un motore da 500 Watt, una potenza che lo colloca nel segmento medio di mercato (i monopattini elettrici più potenti arrivano a 1.000 Watt, quelli entry level a 250 Watt). La velocità massima è limitata, come prevede la legge, a 15 chilometri orari mentre l’autonomia dichiarata è di 30 chilometri.

La grande novità rispetto al precedente modello M365 è nella frenata, rigenerativa, che è in grado di recuperare buona parte dell’energia altrimenti dissipata in calore durante la frenata. E questo allunga di parecchio l’autonomia. C’è poi un nuovo schermo LED a colori e la modalità Eco, che riduce la velocità massima e aumenta ulteriormente la percorrenza tra una ricarica e l’altra. A proposito di ricarica: ci vogliono un po’ meno di 6 ore per fare il pieno di energia alle batterie a ioni di litio.

Xiaomi Mi Scooter 1S: quando arriva e quanto costa

Data di lancio in Europa e prezzo in euro sono i due grandi dubbi su questo nuovo monopattino di Xiaomi. Il già citato Roland Quandt di WinFuture ci dice solo che “arriverà presto“, mentre per quanto riguarda il prezzo possiamo solo fare una conversione dal prezzo cinese: 1.999 yuan, cioè circa 260 euro. Ma, come al solito, il prezzo non sarà questo a causa dei costi di trasporto e della ben diversa tassazione applicata al prodotto.