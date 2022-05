Xiaomi lancia un nuovo smart TV ed è subito in super offerta: sconto speciale

Da oggi è arrivata in Italia la nuova smart TV Xiaomi TV F2 realizzata in collaborazione con Amazon. Si tratta di una partnership speciale tra due aziende molto conosciute in Italia. Perché si tratta di una partnership? Per un motivo molto semplice: la Xiaomi TV F2 è la prima smart TV ad arrivare in Italia con il sistema operativo FireOS integrato. È lo stesso che troviamo solitamente sulle Fire TV Stick di Amazon, le chiavette multimediali che in tantissimi hanno acquistato in questi anni. Praticamente lo smart TV Xiaomi TV F2 è come se avesse una Fire TV Stick integrata, con tutte le funzionalità annesse e la possibilità di gestire i dispositivi della smart home con la propria voce.

Xiaomi TV F2 da 43 pollici

Il FireOS non è l’unica caratteristica a spiccare. Lo smart TC Xiaomi TV F2 arriva in Italia con tre modelli che si differenziano solamente per la grandezza dello schermo e sono rispettivamente da 43, 50 e 55 pollici. Le immagini sono in altissima definizione (4K UHD) e anche la parte audio è di buona qualità. In pieno stile Xiaomi gli smart TV fanno il loro debutto in Italia a un prezzo speciale. Solo per una settimana e fino a esaurimento scorte arrivano scontati del 15% rispetto al prezzo di listino. Si riesce a risparmiare fino a 80€ sul modello da 55". Per dei televisori smart appena usciti sul mercato si tratta di una super offerta da non farsi sfuggire.

Xiaomi TV F2: caratteristiche tecniche

Uno smart TV particolare, che finora non si era quasi mai visto sul mercato italiano. Amazon e Xiaomi portano anche in Italia lo Xiaomi TV F2, televisore con FireOS integrato. In pratica è come se avesse una Fire TV Stick all’interno, con tutti i benefici che ne derivano. Infatti, sullo smart TV è possibile installare centinaia di applicazioni direttamente dall’Amazon Appstore, tra cui tutte le app dedicate all’intrattenimento: Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, RaiPlay e tante altre. È possibile creare fino a 6 profili differenti in modo che ognuno possa avere le propria app preferite disponibili in pochissimi secondi.

Essendo uno smart TV con FireOS non manca l’integrazione con Alexa. Basta pronunciare il suo nome per cambiare canale, aumentare il volume, lanciare un’applicazione e gestire anche gli altri dispositivi della smart home. Inoltre, tramite Mirecast e AirPlay è possibile riprodurre contenuti multimediale dallo smartphone direttamente sullo schermo dello Xiaomi TV F2.

Passiamo al lato più tecnico dello smart TV. Come detto, i modelli sono tre che si differenziano per la grandezza dello schermo e sono rispettivamente da 43, 50 e 55". La risoluzione è in 4K UltraHD e grazie all’HDR10 e HLG la gamma dinamica è molto elevata e le immagini sono luminose. Presente anche la tecnologia MEMC (Motion Estimation and Motion Compensation) che rende le scene più fluide e senza interruzioni. Buono anche l’audio grazie alla presenza di due altoparlanti da 12W e alla doppia tecnologia di decodifica Dolby Audio™ + DTS-HD®.

Xiaomi TV F2 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Promo lancio per il nuovissimo Xiaomi TV F2. Solo per una settimana e solo fino a esaurimento scorte (bisogna, quindi, essere molto veloci nell’approfittarne), tutti e tre i modelli sono in offerta con uno sconto di circa il 15% che fa risparmiare da un minimo di 60€ a un massimo di 80€ in base alla dimensione dello schermo. Ecco uno specchietto riassuntivo:

Versione da 43": 339€ invece di 399€

Versione da 50": 379€ invece di 449€

Versione da 55": 419€ invece di 499€.

Gli smart TV vengono venduti e spediti direttamente da Amazon e sono già disponibili in magazzino. Per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni.

Non fatevi ingannare dall’assenza dello sconto nel banner: semplicemente non è stato inserito, ma il prezzo di listino è veramente più elevato.

Xiaomi TV F2 da 43 pollici

Xiaomi TV F2 da 50 pollici

Xiaomi TV F2 da 55 pollici