Xiaomi Watch S1 Active in offerta al minimo storico: a questo prezzo è un affare

Oramai anche Xiaomi si è gettata a capofitto nel mercato degli smartwatch, diventato sempre più profittevole negli ultimi anni. Gli orologi intelligenti stanno pian piano sostituendo quelli analogici, anche grazie a design sempre più eleganti che si adattano a qualsiasi tipo di outfit. Quest'anno Xiaomi ha lanciato sul mercato due smartwatch top di gamma con caratteristiche e funzionalità avanzatissime. Stiamo parlando dello Xiaomi Watch S1 Active, un dispositivo uscito sul mercato da pochissimi mesi e che non ha nulla da invidiare a modelli ben più costosi e famosi.

Con quest’ultimo modello Xiaomi ha fatto un vero salto in avanti nel settore, integrando sensori di ultima generazione e utilizzando componenti di ottima qualità e molto affidabili. E anche sotto il punto di vista dell’attività fisica è complicato trovare di meglio: lo smartwatch ha 117 modalità fitness, di cui 19 di livello professionale. L’orologio è in grado di monitorare tutti i vostri dati più importanti e vi aiuta a capire se state migliorando la vostra forma fisica. Ottima anche la batteria che ha un’autonomia fino a 12 giorni con un utilizzo normale del wearable.

Xiaomi Watch S1 Active: la scheda tecnica e le funzionalità

Se cercate uno smartwatch completo e versatile, lo Xiaomi Watch S1 Active è quello che fa per voi. Ha tutte le carte in regola per diventare il vostro nuovo orologio.

Le dimensioni sono giuste: lo schermo AMOLED è da 1,43" con frequenza di aggiornamento a 60Hz: Ci sono anche più di 200 quadranti a disposizione che permettono di personalizzare l’orologio in base alle proprie necessità (ce ne sono alcuni più eleganti, altri più dedicati al fitness). E proprio il fitness è una delle funzionalità più importanti dell’orologio smart. Gli allenamenti disponibili sono 117, di cui 19 di livello professionale. Tra gli sport troviamo un po’ di tutto: corsa, camminata, ciclismo all’aperto e al chiuso, tennis, pallacanestro. C’è anche il nuoto, essendo l’orologio impermeabile all’acqua fino a 50 metri. Ottimo anche il chip GNSS dual-band che supporta i cinque principali sistemi di localizzazione satellitare e che permette di analizzare l’allenamento con il percorso effettuato.

Il monitoraggio della salute non è secondario in questo smartphone. I sensori utilizzati da Xiaomi eseguono il monitoraggio della frequenza cardiaca ventiquattro ore su ventiquattro e nel caso in cui ci sia qualche dato anomalo vi avverte con una notifica istantanea. Disponibile anche la misurazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue, valore molto importante di questi tempi. Infine, non mancano il rilevamento dello stress (con esercizi di respirazione ad hoc) e il monitoraggio del sonno, con un report completo che mostra le varie fasi del riposo. Presente anche il monitoraggio della salute femminile.

Le funzionalità dello smartwatch non finiscono qui. Collegandolo con il Bluetooth allo smartphone è possibile rispondere alle chiamate direttamente dall’orologio, e grazie al chip NFC è possibile effettuare i pagamenti contactless quando si va a fare la spesa (circuito Mastercard). Chiudiamo con la batteria che garantisce un’autonomia fino a 12 giorni con un utilizzo normale (24 giorni impostando la modalità risparmio batteria)

