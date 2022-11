Xiaomi Watch S2, lancio confermato: com'è fatto e quando arriva

Xiaomi ha confermato la data di lancio dei nuovi Xiaomi 13, la famiglia di smarrtphone top di gamma 2023, ma non sarà l’unica novità che il produttore cinese si appresta a lanciare sul mercato: come accade ormai con un po’ tutti i brand che producono dispositivi mobile, anche Xiaomi amplierà il suo ecosistema con nuovi accessori e device che accompagneranno lo Xiaomi 13.

Il più eclatante di questi accessori sarà, forse, il nuovo Xiaomi Watch S2, uno smartwatch che l’azienda ha mostrato in anticipo con un video un teaser, pubblicato su Weibo, che ne annuncia il lancio ufficiale. E sebbene non siano al momento conosciute le caratteristiche tecniche, dobbiamo ammettere che quanto mostrato è già sufficiente per attirare l’attenzione.

Xiaomi Watch S2 punta sul design

È chiaro che la scommessa di Xiaomi con questo dispositivo è sul design. Si tratta di un orologio chiaramente premium, sia nel design sia nei materiali. Dal teaser pare certo l’utilizzo di cinturini in pelle e una cassa in metallo, probabilmente in acciaio inossidabile (anche se questa indiscrezione non è stata confermata).

Lo schermo dell’orologio S2 appare molto più grande del solito, soprattutto con cornici sorprendentemente sottili. Quelle mostrate sono ovviamente immagini promozionali quindi dovremo aspettare di vedere il prodotto finale per capire se effettivamente è attraente come sembra.

In assenza di maggiori informazioni, e non conoscendo il prezzo, tutto indica però che Xiaomi Watch S2 potrà diventare una valida alternativa ai migliori smartwatch lanciati in questo 2022, come il Samsung Galaxy Watch 5, o il Pixel Watch, senza dimenticare l’Amazfit GTR 4.

In arrivo anche nuovi auricolari

Insieme al nuovo smartwatch, Xiaomi ha anche confermato che lancerà un nuovo modello di cuffiette wireless, gli Xiaomi Buds 4. Anche in questo caso il design sembra essere la grande attrattiva di questo prodotto, soprattutto nella colorazione bicolore verde, con parti lucide e altre opache.

Colpisce anche il fatto che siano cuffiette senza gommini, quindi sarà interessante sapere se disporranno della cancellazione del rumore o se verranno proposti per la fascia media, con un prezzo aggressivo.

Ne sapremo di più il 1° dicembre, quando, insieme alla nuova gamma di smartphone Xiaomi 13, verranno presentati ufficialmente entrambi i dispositivi.