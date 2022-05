La telecamera di sicurezza geniale oggi costa pochissimo: super offerta

Sono sempre più presenti nelle nostre abitazioni e hanno prezzi sempre più alla portata di tutti. Di che cosa stiamo parlando? Della telecamera di sicurezza smart, l’ultima frontiera per quanto riguarda i dispositivi per la casa intelligente. Oramai la sicurezza dell’abitazione passa anche attraverso questi piccoli dispositivi che possiamo posizionare in ogni zona della casa e che controllano ventiquattro ore su ventiquattro cosa accade. E in caso di movimenti anomali o suoni strani, ti avvertono immediatamente tramite una notifica push sullo smartphone.

Come abbiamo detto, il prezzo delle videocamere smart per l’interno sono calati drasticamente negli ultimi anni e oramai sono alla portata di tutti. A maggior ragione se le troviamo anche in offerta su Amazon con sconti sensazionali. È il caso della telecamera Yi Dome Guard, disponibile oggi sulla piattaforma di e-commerce con uno sconto del 39% che fa scendere il prezzo fino ai 30€. Si tratta di una videocamera che assicura immagini in altissima risoluzione e che è molto facile da montare e da configurare. L’offerta, purtroppo, dura pochissimi giorni: avete meno di quarantotto ore per approfittare della promo!

Yi Dome Guard: le caratteristiche tecniche

Il prezzo di listino potrebbe trarre in inganno, facendo pensare che la telecamera Yi Dome Guard non sia di buona qualità. Niente di più falso. Il rapporto qualità prezzo è davvero elevato, tanto da ottenere anche il bollino “Amazon’s Choice" riservato solamente ai migliori dispositivi presenti sulla piattaforma di e-commerce.

La videocamera di sicurezza ha un sensore fotografico che assicura riprese in altissima definizione (1080p) in qualunque situazione. Anche le immagini in notturna sono di ottima qualità grazie ai LED a infrarossi che si attivano appena cala il buio. La telecamera offre una copertura a 360 gradi e può ruotare su sé stessa per seguire qualche movimento sospetto o per offrire una visione più ampia della situazione.

La Yi Dome Guard utilizza avanzati algoritmi di intelligenza artificiale che sono in grado di rilevare attentamente il movimento umano e di distinguerlo da quello di animali o piante, in modo da non inviare falsi segnali o falsi allarmi. Disponibile anche l’audio bidirezionale per parlare con chi è in casa.

Essendo una videocamera intelligente non manca l’applicazione per lo smartphone con la quale poter controllare in ogni momento cosa accade nell’abitazione. Ma non solo, è anche possibile gestire la telecamera e farle cambiare l’inquadratura. Per l’archiviazione dei filmati c’è la possibilità di salvarli in locale inserendo una scheda microSD (dimensione massima 128GB).

Yi Dome Guard in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Meno di quarantotto ore per acquistare la telecamera di sicurezza lowcost Yi Dome Guard in offerta a un prezzo di 30,39€. Rispetto al prezzo di listino lo sconto è del 39% che fa toccare il prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce. Per chi vuole cominciare a costruire la propria smart home, partendo dalla sicurezza, questa è l’offerta giusta. La videocamera IP è già disponibile nei magazzini Amazon e la spedizione avviene immediatamente. Anche la consegna è altrettanto rapida.

Yi Dome Guard