Telecamera di sicurezza: il modello lowcost oggi costa pochissimo

Uno dei prodotti più venduti su Amazon nelle ultime settimane, bollino “Amazon’s choice" e minimo storico. Basterebbero queste parole per far capire la bontà dell’offerta che oggi troviamo sul sito di e-commerce per la telecamera di sicurezza YI Home Camera 1080p, dispositivo lowcost molto utile in casa e nella vita di tutti i giorni. Le videocamere di sicurezza oramai stanno prendendo sempre più piede nelle abitazioni degli italiani e sono un ottimo strumento per controllare cosa avviene in casa mentre non ci siamo. Negli ultimi anni la qualità delle immagini è aumentata notevolmente e allo stesso tempo sono diminuiti i prezzi, come dimostra questo modello di YI (azienda cinese che nasce all’interno dell’ecosistema Xiaomi) che oggi troviamo in offerta a un prezzo di 22,51€, ben il 44% in meno rispetto a quello di listino. Praticamente la si paga la metà.

Il prezzo è davvero interessante: difficilmente si trova di meglio spendendo così poco. La YI Home Camera 1080p assicura immagini in altissima definizione (FullHD), ha un sistema intelligente che riconosce quando c’è qualche movimento anomalo in casa e ti avvisa con una notifica in tempo reale sullo smartphone. E per non far mancare nulla ha anche la visione notturna, un sistema di audio bidirezionale ed è compatibile con Alexa. Questo vuol dire che se in casa abbiamo un Echo Show, è possibile gestire la videocamera IP con un semplice comando vocale e sullo schermo dello smart speaker appariranno le immagini riprese dalla YI Home Camera 1080p. La telecamera è molto richiesta in questi giorni, quindi l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro: se siete interessati al dispositivo, il consiglio è di acquistarlo il più velocemente possibile.

YI Home Camera 1080p: le caratteristiche e le funzionalità

Nonostante un prezzo molto basso, la YI Home Camera 1080p offre tutte le caratteristiche che si richiedono a una telecamera di sicurezza lowcost. A partire dalla qualità delle riprese: la videocamera, infatti, ha un sensore con una risoluzione FullHD e che copre un angolo di visione di 112 gradi. Buono lo zoom digitale 4x che permette di ingrandire l’immagine se si vuole vedere un dettaglio. La videocamera YI Home Camera 1080p ha anche una visione notturna con una buona qualità grazie agli otto LED a infrarossi. Logicamente non manca la parte più smart. La telecamera IP rileva il movimento umano fino a 20fps e grazie all’intelligenza artificiale è in grado di capire se si tratta di una persona oppure di un anomale. Ha anche il rilevamento sonoro tra i 50 e i 90dB. Come tutte le videocamere, invia delle notifiche push sullo smartphone nel caso in cui viene rilevato qualcosa di anomalo. Oltre che per proteggere l’abitazione, può essere utilizzata anche come baby monitor.

Grazie all’audio bidirezionale, invece, è possibile parlare con le persone che sono in casa, come se si stesse facendo una chiamata in viva voce. Per quanto riguarda l’archiviazione dei filmati, è possibile sia effettuare un abbonamento a uno dei piani mensili per il cloud, oppure inserire una scheda microSD per salvarli localmente. La YI Home Camera 1080p è compatibile con Alexa e la si può controllare da remoto tramite l’Echo Show e vedere le immagini direttamente sullo smart speaker.

YI Home Camera 1080p in offerta: prezzo e sconto

Una super offerta per un prodotto che ha già un prezzo di listino molto basso. La telecamera di sicurezza smart YI Home Camera 1080p è disponibile su Amazon a un prezzo di 22,51€, con uno sconto di ben il 44% che praticamente ce la fa pagare la metà. La videocamera è spedita direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni. Il dispositivo ha ricevuto anche il bollino “Amazon’s choice" che ne certifica la qualità. Il prezzo è molto vicino al minimo storico e per questo motivo bisogna approfittarne subito.

YI Home Camera 1080p