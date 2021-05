You: tutto ciò che sappiamo sulla terza stagione della serie tv

You è la serie tv che ha conquistato il pubblico di Netflix e racconta le vicende di Joe Goldberg, interpretato da Penn Badgley, un libraio dal viso d’angelo dietro il quale si nasconde uno stalker e un serial killer. La serie è articolata e controversa, ricca di colpi di scena e tensione. E probabilmente questo è il suo punto di forza.

Secondo le ultime notizie, You sta per ritornare in streaming. La terza stagione sarà adrenalinica e permetterà al pubblico di seguire le vicende di Joe e di Love. Ispirata ai romanzi di Caroline Kepnes, la serie potrebbe seguire la trama del nuovo libro. Tuttavia, alcune fonti ammettono che, nonostante l’ispirazione sia letteraria, lo show assumerà una certa indipendenza, raccontando le vicende da un punto di vista completamente nuovo. Non mancheranno momenti adrenalinici e di alta tensione: non dimentichiamo che si tratta di una serie sempre più misteriosa. Non rimane che attendere la data di uscita ufficiale.

Trama You 3: di cosa parlerà

Ancora una volta i protagonisti saranno Joe e Love (Victoria Pedretti). Alla fine della stagione li avevamo lasciati a Los Angeles, in procinto di iniziare una nuova vita insieme, insieme al loro bambino in arrivo. Joe ora guarda Love diversamente, forse ne ha paura, perché intravede tante ombre e segreti che non riesce a scoprire.

Secondo le anticipazioni, la terza stagione sarà incentrata maggiormente sul personaggio di Love, un personaggio controverso e imprevedibile, capace di terribili crimini. D’altra parte, Joe continuerà ad avere manie di stalking soprattutto quando la sua donna si allontana. Allo stesso tempo, Joe si infatuerà della sua vicina di casa, Natalie, interpretata da Michaela MacManus.

La serie prende sempre di più sfumature dark e del thriller psicologico, ma allo stesso tempo si sviluppano dinamiche legate al dramma familiare.

Uscita You 3: quando esce la terza stagione

You è stata rinnovata per la terza stagione a gennaio 2020, e una fotografia pubblicata dalla showrunner Sera Gamble faceva capire che i lavori fossero appena iniziati.

Ma la pandemia ha bloccato fin da subito le riprese. Tra difficoltà e ritardi, la produzione è terminata circa un mese fa. La serie uscirà l’ultimo trimestre del 2021, secondo quanto rivelato dall’ amministratore delegato di Netflix Ted Sarandos, col seguente comunicato:

«Quello che è successo, nella prima parte di quest’anno, è stato che molti dei progetti che speravamo di rilasciare online sono stati posticipati a causa di ritardi nella post-produzione dovuti alla pandemia.

Pensiamo, però, che riusciremo a tornare nella seconda metà dell’anno, certamente nel quarto trimestre, con alcuni dei nostri spettacoli più popolari come The Witcher, You e Cobra Kai».

Quindi, dopo i problemi legati al Covid-19, le principali produzioni Netflix in sospeso verranno alla luce nei prossimi mesi, ovvero tra ottobre e dicembre 2021. Non rimane che attendere la data ufficiale d’uscita. Nel frattempo, è possibile guardare in streaming tante serie tv simili a You.