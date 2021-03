Joe Goldberg sembra il classico bravo ragazzo, lavora in una libreria indipendente di New Tork, è molto timido ed educato. Un giorno incontra una nuova cliente, ed è subito un colpo di fulmine. Lei si chiama Penn Badgley e si mostra subito interessata a lui.

Questo potrebbe essere l’incipit di una serie tv romantica e strappalacrime, invece è quello di uno dei thriller psicologici più guardati su Netflix negli ultimi anni. Infatti, il protagonista, interpretato dall’attore Penn Badgley rivela ben presto la sua natura: è letteralmente ossessionato dalla ragazza, la pedina e uccide tutti coloro che le stanno attorno, dai suoi pretendenti agli amici. Joe è un vero e proprio maniaco, che trascorre i suoi giorni a compiere e nascondere crimini sanguinosi. Ormai la seconda stagione risale al 2019 e non si hanno novità sulla prosecuzione, ma chi si è appassionato particolarmente alla trama e ai personaggi di You, può trovare tante serie simili in streaming. Scopriamo 3 titoli da non perdere.

Serie simili a You: Dexter su NOW TV

Parlando di killer e personaggi squilibrati non si può non tirare in ballo Dexter che proprio come il protagonista di You è apparentemente gentile e cordiale ma in realtà è un assassino senza scrupoli, quindi insospettabile.

Il protagonista di Dexter, interpretato dall’attore Michael C. Hall, sente l’urgenza di uccidere e sceglie con accuratezza le sue vittime: sono tutti ladri, pedofili, assassini che sono in qualche modo sfuggiti alla giustizia. Quindi, nella mente del killer, devono essere giustiziati e puniti in qualche modo. Dexter è un personaggio carismatico, ricco di sfumature e ha diversi tratti che lo avvicinano a Joe Goldberg.

La serie tv Dexter è disponibile sulla piattaforma NOW TV.

Bates Motel su Amazon Prime Video

La seconda serie tv da guardare dopo You è Bates Motel. Anche in questo caso, la qualità della serie è da attribuire anche al suo protagonista: Norman Bates interpretato da Freddie Highmore.

La serie è il reboot di Psycho, il capolavoro di Alfred Hitchcock. Infatti, racconta la vita del protagonista del film da adolescente e il particolare rapporto con sua madre Norma, interpretata da Vera Farmiga. I due sono uniti da un terribile segreto e il loro rapporto si rivela sempre più morboso e squilibrato. La serie tv potrebbe piacere anche agli appassionati di crime e poliziesco.

Bates Motel è disponibile su Amazon Prime Video.

American Crime Story: L’assassinio di Gianni Versace su Netflix

La terza e ultima serie interessante per i fan di You è American Crime Story. Si tratta di una serie antologica: ogni stagione è incentrata su una trama particolare, che inizia e finisce. Inoltre, ogni capitolo tratta di un caso di cronaca nera che ha scosso il mondo. La seconda stagione è quella che più si avvicina a You, è incentrata sull’assassinio dello stilista Gianni Versace per mano di Andrew Cunanan.

La narrazione segue il punto di vista di quest’ultimo. Si tratta di uno dei più famosi serial killer statunitensi, divenuto famoso proprio per aver ucciso alcuni dei suoi amanti più intimi. Riesce a fuggire ogni volta anche grazie alle sue doti di trasformista. La serie tv è intensa e cruda e si impegna anche a far capire cosa viaggia nella mente del killer quando sceglie le sue vittime.

American Crime Story è disponibile su Netflix.