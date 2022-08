Young Royals: di cosa parla e come continua la storia

La storia d’amore, libertà e ribellione sbocciata tra le fredde terre scandinave proseguirà con dei nuovi episodi. La serie svedese Young Royals ha infatti ottenuto il rinnovo per una seconda stagione: sarà disponibile prossimamente su Netflix, dove da luglio 2021 è disponibile la prima stagione.

La serie, che si rivolge principalmente a un pubblico giovane, ha per protagonista il principe Wilhelm, secondogenito della casa reale svedese, che in seguito a uno scandalo viene mandato in collegio. L’istituto scelto è il prestigioso Hillerska, frequentato da adolescenti ricchi, figli dell’élite della nazione. La situazione si rivela inaspettatamente piena di opportunità per Wilhelm, che ha così l’occasione di stringere nuove amicizie e sperimentare una libertà praticamente inedita, che ha a che fare soprattutto con l’esplorazione del suo orientamento sessuale e con le prime esperienze amorose.

La trama: cosa succede in Young Royals 2

Come si è visto nel corso della prima stagione, mentre sogna un futuro senza obblighi reali e dominato solo dall’amore, Wilhelm diventa inaspettatamente il prossimo erede in linea di successione al trono. La sua vita a quel prende una piega diversa dal previsto e rendere il suo futuro già scritto compatibile con i suoi nuovi desideri diventa davvero difficile.

I primi sei episodi di Young Royals si concludono lasciando la situazione in sospeso. Nella seconda stagione sapremo come Wilhelm intende gestire i suoi impegni reali e la relazione con Simon: tornerà da lui? O forse, a costo di scarificare l’amore appena trovato, deciderà di soddisfare le aspettative della sua famiglia?

Il cast: chi recita in Young Royals 2

Nel cast di Young Royals 2 Edvin Ryding torna a ricoprire il ruolo del protagonista, il principe Wilhelm. Anche gli altri interpreti sono invariati: Omar Rudberg è Simon, Malte Gårdinger è August, Frida Argento è Sara, Nikita Uggla è Felicie, Pernilla August è la Regina Kristina, Nathalie Varli è Madison, Felicia Truedsson è Stella, Fabian Penje è Henry e Carmen Gloria Pérez è Linda.

Completano il cast Uno Elger, Mimmi Cyon, Ingela Olsson, Livia Millhagen, David Lenneman e Samuel Astor.

Quando esce Young Royals 2

Quando nel 2021 era stato annunciato il rinnovo di Young Royals per una seconda stagione, si era detto che i nuovi episodi sarebbero usciti nel 2022. Ebbene, la promessa sarà mantenuta: l’esordio di Young Royals 2 su Netflix è infatti atteso per novembre di quest’anno, anche se non è ancora stata annunciata una data precisa.