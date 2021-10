Zenit-Juventus: chi la trasmette e come vederla gratis

Oggi è mercoledì di Champions League: dalla Gazprom Arena di San Pietroburgo, a partire dalle 21:00 andrà in onda Zenit-Juventus. I russi, attualmente a soli 3 punti nel girone H (insieme al Chelsea e sopra il Malmoe, fermo a 0 punti) tenteranno di agganciare la Juve in vetta alla classifica per essere quasi certi di passare agli ottavi.

La Juventus, naturalmente, ha tutta l’intenzione di mantenere la vetta della classifica di girone, ma potrebbe anche accontentarsi di un pareggio. Lo spettacolo, quindi, sembra assicurato e tutti si chiedono dove vedere Zenit-Juventus. La risposta, oggi, è una sola: Amazon Prime Video. Il match in questione, infatti, è uno di quelli che Prime Video può trasmettere in esclusiva in streaming. Nessuna speranza, quindi, di vedere Zenit-Juventus su Sky o su Mediaset perché la partita non verrà trasmessa su nessuna di queste due piattaforme. Per fortuna, però, è possibile vedere Zenit-Juventus su Amazon Prime Video da molti dispositivi diversi e, tra l’altro, anche gratis approfittando di una offerta.

Zenit-Juventus su Amazon Prime Video

Come tutte le partite di Champions League trasmesse da Amazon, per vedere Zenit Juventus è sufficiente avere un abbonamento Amazon Prime. Questo perché, come è ormai noto, la piattaforma di streaming Prime Video è inclusa nell’abbonamento Amazon Prime, che in Italia costa 3,99 euro al mese, o 36 euro l’anno.

Con un solo abbonamento Prime è possibile vedere vedere i contenuti di Amazon Prime Video (anche le partite di Champions) su un massimo di 2 dispositivi contemporaneamente.

L’app di Amazon Prime Video è disponibile per smartphone, tablet, Console (Playstation o Xbox), Amazon Fire TV Stick, Sky Q e Smart TV, Google Chromecast, Chromecast con Google TV e Apple TV. In alternativa è anche possibile vedere Amazon Prime Video su computer (sia PC che Mac), usando un normale browser Internet.

Come vedere Zenit-Juvents gratis

Infine, vi ricordiamo un “trucco" che, in realtà, un trucco non è: chi non è ancora abbonato ad Amazon Prime Video può vedere Zenit-Juventus gratis, approfittando della prova gratuita offerta dalla piattaforma: 30 giorni di visione di tutti i contenuti, al termine dei quali Amazon Prime Video si attiverà automaticamente a 36 euro l’anno o 3,99 al mese.

Ma sarà comunque possibile interrompere l’abbonamento in qualunque momento, senza costi o penali.

Approfitta dela prova gratuita e guarda Zenit-Juventus gratis su Amazon Prime Video