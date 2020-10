Zoom, arriva il livestream su YouTube: ecco come abilitarlo

Zoom si aggiorna con una funzionalità interessante, soprattutto per chi vuole condividere le videochiamate attraverso i servizi di live streaming. Infatti, grazie all’ultimo aggiornamento per sistema operativo Android, l’app avrà la possibilità di attivare il livestream su YouTube direttamente con un tap del dito.

L’aggiornamento di Zoom per Android che prevede l’inserimento di questa nuova feature è stato rilasciato poche ore fa. Attualmente, è ancora in fase di lancio sul Google Play Store e sarà disponibile per tutti a breve. Nonostante l’update, è necessario precisare che il live streaming da Zoom su YouTube era già disponibile ma attraverso dei passaggi più numerosi e in alcuni casi complessi, soprattutto per chi ha poca dimestichezza con la tecnologia. Per questo motivo l’aggiornamento è stato accolto con grande piacere, visto che riduce di molto le tempistiche che vanno dall’avvio dell’applicazione alla visualizzazione del meeting dal vivo sulla piattaforma.

Zoom, livestream su YouTube: come abilitarlo

Per iniziare a utilizzare la nuova interessante feature di Zoom è necessario, oltre ovviamente ad aver installato l’ultima versione dell’applicazione per Android, anche effettuare alcune operazioni indispensabili. Per prima cosa, il livestream del servizio deve essere abilitato, visto che non lo è di default.

Per fornire al profilo tutte le autorizzazioni necessarie è necessario collegarsi a Zoom tramite l’interfaccia web. Nella pagina, sarà necessario accedere alle impostazioni e selezionare la casella corrispondente Solo una volta effettuato ciò sarà possibile iniziare la diretta YouTube direttamente durante il meeting, altrimenti la voce non comparirà nel menu presente durante la diretta da app Android.

Zoom, livestream su YouTube: chi può effettuarlo

Al momento, per poter effettuare il live streaming su YouTube è necessario che l’account della piattaforma di streaming o il proprio canale risulti tra quelli selezionati da Zoom per la feature. Se ciò non dovesse accadere, bisognerà attendere e utilizzare tutte le metodologie pre-esistenti.

Zoom, livestream su YouTube e agli altri aggiornamenti della release

La possibilità di effettuare rapidamente il livestream dei meeting su YouTube non è l’unica novità dell’aggiornamento dell’app per Android. In questa versione è stato introdotto anche il supporto alla crittografia end-to-end, finora assente, e la possibilità di attivare il flash durante le videochiamate, un altro utile strumento per sfruttare al meglio Zoom e le sue potenzialità.