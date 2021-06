ZTE Axon 30 Ultra 5G è arrivato in Italia: quanto costa

A differenza di Huawei che vive una fase molto difficile a causa del ban USA, forse la più difficile dall’inizio della sua esperienza nel panorama smartphone, ZTE sembra non aver accusato il colpo più di tanto, probabilmente per via di sanzioni meno severe che le sono state comminate dall’amministrazione Trump.

ZTE infatti utilizza per i suoi smartphone componentistica hardware e software di provenienza americana e commercializza senza problemi i prodotti sul suolo a stelle e strisce. Come il recentissimo ZTE Axon 30 Ultra 5G, che peraltro da poche ore è disponibile all’acquisto anche in Italia. Il nome promette faville, ed in effetti a leggere le caratteristiche del neonato ZTE c’è del materiale interessante. Ma l’aspetto di gran lunga più interessante di tutti è il prezzo, che lo pone come uno dei migliori candidati per coloro che cercano uno smartphone Android di fascia alta senza spendere una fortuna.

Le caratteristiche di ZTE Axon 30 Ultra 5G

ZTE Axon 30 Ultra 5G possiede un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+, supporto ad HDR10+ e frequenza di aggiornamento massima che addirittura tocca i 144 Hz. “Massima" perché l’interfaccia utente di ZTE MyOS 11 basata su Android 11 è in grado di gestirla in modo da avere sempre il miglior compromesso tra fluidità visiva ed attenzione ai consumi di energia.

In base all’attività svolta, il software può regolare la frequenza di aggiornamento su livelli diversi: 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz e infine 144 Hz. Ogni operazione è orchestrata dal SoC migliore di casa Qualcomm, lo Snapdragon 888 octa core da 2,84 GHz di frequenza massima. Di fianco, 8 o 12 GB di memoria RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione di tipo UFS 3.1.

La sezione posteriore contiene un modulo con quattro fotocamere: tre da 64 megapixel con diverse focali equivalenti, da 13, 26 e 35 mm, ed un teleobiettivo con zoom ottico 5x (123 mm equivalenti) da 8 megapixel f/3.4. Da 16 megapixel invece la fotocamera frontale inserita nel display con un foro circolare.

Sul fronte della connettività non manca davvero nulla, fatta eccezione per l’introvabile jack audio da 3,5 mm: ci sono Bluetooth 5.2, connettività 5G SA/NSA, Wi-Fi 6E, GLONASS, Galileo, BDS, NFC, USB-C 3.1, il lettore di impronte digitali è nel display, e l’audio di sistema è stereo.

La batteria integrata da 4.600 mAh non dovrebbe faticare ad assicurare un’autonomia sufficiente, ma la ricarica rapida cablata da 65 watt rappresenta un salvavita importante. Manca tuttavia la ricarica wireless, anche se si tratta di un’assenza resa tollerabile dal prezzo a cui viene proposto ZTE Axon 30 Ultra 5G.

Disponibilità e prezzo di ZTE Axon 30 Ultra 5G

E malgrado la scheda tecnica presenti diversi spunti interessanti, è senza dubbio il prezzo l’aspetto che avvantaggia ZTE Axon 30 Ultra 5G rispetto alla concorrenza. Lo smartphone cinese è venduto da subito in Italia attraverso il portale dell’azienda (ma si può immaginare che la distribuzione possa essere affidata presto ai canali di vendita "tradizionali") a prezzi parecchio convenienti: 749 euro per la variante d’accesso da 8+128 GB, 849 euro per quella da 12+256 GB, entrambe con spedizione in tre giorni.