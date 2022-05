ZTE Axon 40: saranno 3, con fotocamere al top

A pochi giorni dalla presentazione, prevista per il prossimo 9 maggio, emergono nuovi dettagli ufficiali dello ZTE Axon 40. Gli indizi sono stati rilasciati dal canale ufficiale ZTE su Weibo, il social cinese, e ci dicono che gli smartphone della serie Axon 40 saranno tre: ZTE Axon 40, ZTE Axon 40 Pro e ZTE Axon 40 Ultra. Sia lo ZTE Axon 40 sia lo ZTE Axon Pro avranno una fotocamera posteriore da 100 MP e tutti i 3 modelli avranno un chip totalmente dedicato alla sicurezza della privacy.

Proprio qualche giorno fa, sempre dai canali ufficiali di ZTE su Weibo sono state svelate alcune informazioni relative alla fotocamera anteriore, che ricordiamo sulla serie ZTE 40 è collocata sotto lo schermo (UDC, Under Display Camera) senza soluzione di continuità con il display. In effetti, negli ultimi anni, il design degli smartphone sta avanzando verso i telefoni a tutto schermo e la principale difficoltà che i produttori hanno riscontrato è stata quella di trovare la posizione migliore per la fotocamera frontale. ZTE non ha avuto esitazioni e ha creduto in questa tecnologia sin dalla serie ZTE 20 lanciata nel 2020.

Gamma ZTE Axon 40: come sarà

Raccogliendo le informazioni sin qui rilasciate dai canali ufficiali sappiamo che sui modelli ZTE Axon 40 e ZTE Axon 40 Pro sarà presente una fotocamera posteriore da 100 MP, probabilmente il sensore Samsung ISOCELL HM2, certamente con stabilizzazione ottica (OIS), supporto PDAF (Phase Detection Autofocus) e autofocus laser. La versione ZTE Axon 40 Ultra, avrà sul retro, invece, 3 sensori da 64 MP.

Inoltre, dalle anticipazioni ufficiali scopriamo che a bordo dei tre modelli sarà presente un chip dedicato alla sicurezza, il primo per ZTE. Anche se non abbiamo dettagli sulle caratteristiche, possiamo aspettarci che conterrà dati sensibili come le scansioni delle impronte digitali, le password e el informazioni sulla carta di credito, il tutto criptato e indipendente dalla memoria principale.

Gamma ZTE Axon 40: prezzi e disponibilità

I primi a essere presentati sul mercato saranno lo ZTE Axon 40 “liscio" e lo ZTE Axon 40 Pro e la data fissata per l’annuncio è il 9 maggio. Arriveranno poco dopo in Cina e, al momento, non sappiamo se e quando questi telefoni top di gamma saranno poi effettivamente portati sui mercati europei e dunque anche in Italia.

Considerato che l’attuale ZTE Axon 30 Ultra è arrivato anche in Italia, dove viene venduto a un prezzo di partenza di 759 euro, possiamo sperare che arrivi anche la gamma Axon 40, magari a prezzi simili, ma difficilmente inferiori.