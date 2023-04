ZTE Axon 50 Ultra ufficiale: caratteristiche e prezzo

ZTE ha annunciato in Cina il suo nuovo nuovo telefono top di gamma, lo ZTE Axon 50 Ultra. Rispetto al predecessore ZTE Axon 40 Ultra, il nuovo modello ha due sostanziali novità: la fotocamera anteriore non è più sotto il display ed è disponibile una connessione satellitare di tipo bidirezionale tramite, tramite il sistema di posizionamento BeiDou (il GPS cinese).

Quest’ultima funzione è però riservata a enti governativi o aziende speciali, come quelle del settore marittimo, minerario, di emergenza e salvataggio. Il servizio di comunicazione satellitare si attiva in scenari estremi cioè quando non è disponibile la connessione cellulare ed è utile per inviare messaggi di richiesta di soccorso o per comunicare con chi è in difficoltà.

ZTE Axon 50 Ultra: caratteristiche tecniche

Nonostante sia, già nel nome, il top di gamma 2023 dell’azienda cinese, lo ZTE Axon 50 Ultra è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e non, come sarebbe più logico, del più recente e potente Snapdragon 8 Gen 2.

Altrettanto stranamente ZTE non ha comunicato i tagli di memoria RAM in cui sarà disponibile il telefono, specificando invece che sarà memoria LPDDR5X. Lo storage, invece, è di tipo UFS 3.1 ed è disponibile in tagli da 128/256/512 GB o 1 TB. Presente anche un secondo chip dedicato esclusivamente alla sicurezza.

Il display, con bordi curvi, misura 6,67 pollici, è di tipo AMOLED con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel), compatibile HDR10+ e con frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Il lettore per le impronte digitali è posto sotto il pannello.

Sul retro ci sono tre fotocamere, disposte a "semaforo" all’interno di un isola rettangolare. Il sensore principale, il Sony IMX787, è da 64 MP con stabilizzazione ottica, il teleobiettivo è da 50 MP, sempre con OIS, e il sensore ultra grandangolare è da 50 MP. La fotocamera anteriore per i selfie e videochiamate è posta nel notch centrale ed è 16 MP e, come accennato, a differenza dei modelli precedenti è posizionata in un foro visibile e non è sotto lo schermo.

Oltre al 5G, al Bluetooth 5.2, al WiFi 6e, alla NFC è presente anche la connessione satellitare bidirezionale con i satelliti BeiDou per inviare e ricevere messaggi SMS in assenza di connessione cellulare.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh, con ricarica rapida da 80W.

ZTE Axon 50 Ultra: disponibilità e prezzi

Durante la presentazione ufficiale dello ZTE Axon 50 Ultra non sono state rilasciate informazioni sulle date di disponibilità del dispositivo sul mercato cinese. Voci, non confermate, insistono sul fatto che il nuovo telefono sarà disponibile in Cina dalla fine di questo mese di aprile. Restano ignoti anche i prezzi delle varie versioni.

In Italia, solitamente, i device di alta gamma di ZTE arrivano con un po’ di ritardo rispetto al mercato cinese e con prezzi in linea con la concorrenza diretta.