ZTE Libero Flip: il primo smartphone pieghevole che costa meno di 400 euro

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: ZTE

ZTE Libero Flip è il nuovo smartphone pieghevole di ZTE, presentato in esclusiva per il mercato orientale. Si tratta del primo “foldable economico“, come è già stato definito da molti, portando l’innovativo fattore di forma a un prezzo davvero mai visto prima e praticamente alla portata di tutti.

Questo, naturalmente, comporta qualche rinuncia e se l’idea di un pieghevole economico stuzzica non poco i consumatori, dall’altra è anche vero che per abbassare i costi l’azienda produttrice è dovuta scendere a compromessi, optando per un processore non più recentissimo prodotto da Qualcomm, un solo taglio di memoria e un comparto fotografico davvero essenziale.

ZTE Libero Flip: scheda tecnica

Il nuovo ZTE Libero Flip ha un display principale OLED che misura 6,9 pollici, con risoluzione FHD+ (2.790×1.188 pixel). Il display esterno ha un’insolita forma circolare ed è sempre un OLED da 1.43 pollici, con risoluzione 466×466 pixel; in questo caso l’utente può utilizzarlo per le informazioni sullo stato dello smartphone, scattare foto con lo schermo chiuso e leggere le notifiche. Sconosciuto il refresh rate.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 con un solo taglio di memoria disponibile, con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, non espandibile. Un chip non certo dei più recenti, ma comunque in grado di garantire performance discrete e, soprattutto, consumi ridotti.

Il comparto fotografico è composto da due sensori, il principale da 50 MP e uno per la profondità da 2 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP. La scelta di ZTE è ricaduta su una soluzione piuttosto semplice, ottima per scatti senza troppe pretese da condividere rapidamente sui social.

Sul fronte della connettività ZTE Libero Flip ha il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C, il chip per l’NFC e i vari sistemi per il rilevamento della posizione dell’utente.

La batteria ha una capacità di 4.310 mAh con ricarica rapida da 33 W. Il sistema operativo è Android 13.

ZTE Libero Flip: prezzo e disponibilità

ZTE Libero Flip al momento può essere preordinato esclusivamente in Giappone, dove sarà disponibile a partire dal prossimo 29 febbraio in tre colorazioni differenti: Bianco, Oro e Blu.

Il prezzo suggerito per il pubblico è di 63.000 yen che al cambio attuale corrispondono a 386,06 euro, cioè meno di 400 euro una cifra che per uno smartphone pieghevole è una cosa davvero più unica che rara, vedendo i prezzi degli altri foldable sul mercato.

Al momento non ci sono indicazioni sul potenziale arrivo di questo smartphone in versione global e, semmai arrivasse anche sui mercati occidentali, difficilmente potrebbe avere un prezzo così competitivo e, probabilmente, a un costo più elevato perderebbe tutto il suo fascino.