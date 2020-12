1899: su Netflix la nuova serie horror dai creatori di Dark

Baran Bo Odar e Jantje Friese sono due tra i più talentuosi autori del momento. Hanno guadagnato la scena grazie alla scrittura di Dark – I segreti di Winden. È uscita nel 2017 ed è composta, per il momento, da tre stagioni. Dark è uno degli show più seguiti degli ultimi anni, il perfetto mix tra dramma, horror e thriller. E ora sembra proprio che i due creatori vogliano doppiarne il successo.

La nuova serie su cui stanno lavorando si intitola 1899 e si tratta di un dramma-horror in costume girato in diverse lingue e caratterizzato da un cast internazionale. Attualmente non si hanno troppe notizie sugli attori, ma sicuramente rivedremo Emily Beecham, che apparse in diversi film, tra cui Little Joe che in Daphne. La serie tv, annunciata ormai due anni fa, è ambientata all’interno di un piroscafo colmo di migranti che si appresta a lasciare l’Europa per arrivare a New York. Il viaggio si trasforma in una trama avvincente, terrificante e ricca di colpi di scena, proprio come Dark.

La trama di 1899: ecco di cosa parla

Tutto inizia con la partenza della nave piroscafo dove è radunata una folla di migranti. L’imbarcazione salpa da Londra ed è destinata a New York. Il clima è già teso ma ricco di speranza: al suo interno troviamo persona di ogni età e cultura, appartengono a diverse nazionalità e condividono il sogno di dare una svolta alla loro esistenza, una volta arrivati in America.

Ma qualcosa va storto: durante il viaggio, già difficile di per sé, si imbattono in un’altra nave alla deriva in mare aperto. Al suo interno troveranno una situazione terrificante che trasformerà il viaggio in un vero e proprio incubo.

La diversità, l’ignoto ma anche il tema dell’emigrazione traineranno le puntate, come hanno esplicitamente annunciato anche i creatori:

“L’aspetto di questa idea che ci ha veramente convinti è stato il fatto di avere una serie genuinamente europea con un cast misto proveniente da paesi diversi. Al centro si trova la ricerca di quello che ci unisce, di cosa causa divisioni e di come quest’ultime vengano fomentate dalla paura”.

Si tratterà di una serie in costume, quindi sarà ambientata nel passato, più precisamente alla fine dell’Ottocento. L’esplorazione del concetto del tempo – in pieno stile Dark – quindi continua. Il primo episodio si intitolerà The Ship.

Il cast 1899: cosa sappiamo

Come accennato la protagonista sarà la britannica Emily Beecham, che presto vedremo anche nel film Disney ispirato al personaggio di Crudelia De Mon.

Il cast sarà internazionale, ma ancora non si hanno notizie ufficiali su gli altri nomi.

Attualmente è in pre-produzione e le riprese inizieranno probabilmente nel primo semestre nel 2021. Su Instagram è già possibile visitare l’account ufficiale @1899netflix dove sono state pubblicate alcune immagini.

Nell’attesa su Netflix sono presenti diverse serie tv simili a Dark.