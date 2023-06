3 film di fantascienza da vedere in streaming

Ottime notizie per gli appassionati di fantascienza. Sky ha attivato fino a domenica 25 giugno 2023 un canale tutto dedicato al genere Sci-Fi (che è appunto l’abbreviazione di science fiction). Sono oltre quaranta i film fantascientifici in programmazione, disponibili anche on demand e in streaming su NOW. Si va dalle novità più recenti, alcune visibili per la prima volta in tv, fino ai grandi classici senza tempo, tra cui Mars Attacks! di Tim Burton, omaggio al cinema di fantascienza anni ‘50, la saga di Men In Black, lo spettacolare Edge of Tomorrow – Senza Domani con Tom Cruise e anche Minority Report, diretto da Steven Spielberg. Ecco altri tre titoli da recuperare.

Nope

Scritto e diretto dal premio Oscar Jordan Peele, il film thriller e sci-fi Nope (nella foto) include nel cast Daniel Kaluuya (già protagonista di Scappa – Get Out), Keke Palmer, il candidato all’Oscar Steven Yeun, Michael Wincott, Brandon Perea e il premio Emmy Keith David. Il film va in onda per la prima volta in tv questa sera, 21 giugno alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW (è disponibile anche on demand).

I protagonisti del film sono l’addestratore di animali di Hollywood OJ (interpretato da Daniel Kaluuya) e la sorella Emerald (che ha invece il volto di Keke Palmer). Dopo la scioccante morte del padre, i due iniziano a osservare fenomeni inspiegabili nel loro ranch della California meridionale. Insieme all’ex bambino prodigio (Steve Yeun) ora direttore di circo in un parco a tema per famiglie, OJ ed Emerald cercano di riprendere il mistero che accade davanti ai loro occhi, senza sapere che ciò darà il via a una serie di orrori inimmaginabili.

Deep Impact

Con Morgan Freeman, Robert Duvall, Téa Leoni, Elijah Wood e Vanessa Redgrave e prodotto da Steven Spielberg, questo film è uscito nel 1998 con la regia di Mimi Leder. Il soggetto viene dal film Meteor del 1979: la trama racconta infatti alcune vicende che precedono lo schianto di una cometa sulla terra. Quando una giornalista che lavora su un presunto scandalo a Washington viene arrestata dall’FBI, scopre che l’intera vicenda è in realtà una copertura per una notizia ben più sconvolgente: entro dodici mesi è previsto l’arrivo di una cometa che potrebbe distruggere il pianeta.

Moonfall

Diretto da Roland Emmerich e interpretato da Halle Berry e Patrick Wilson, questo film è decisamente più recente (è uscito nel 2022) e ha sempre a che fare con lo spazio. Nella trama, infatti, la sopravvivenza della vita sulla Terra è minacciata dal rischio di collisione con la luna, che è stata improvvisamente spostata dalla sua orbita da una forza misteriosa. Il pianeta Terra ha i minuti contati e un trio di eroi improbabili unisce forze e competenze per cercare di salvare l’umanità.

