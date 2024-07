3 novità tutte da ridere in arrivo su Prime Video (e c'è anche LOL 5)

Fonte foto: Amazon Prime Video

Pochi giorni fa a Roma si è tenuto il Prime Video Presents Italia 2024, occasione in cui sono state annunciate diverse novità in arrivo prossimamente sulla piattaforma di streaming. Tra i titoli annunciati non mancano le serie e gli show comici. Una certezza è che LOL: Chi ride è fuori tornerà ufficialmente nel 2025 per una quinta stagione con un nuovo cast di comici e professionisti della risata. Tornerà con una seconda edizione anche LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, che dunque selezionerà ancora una volta il decimo partecipante al comedy show. Il talent show della risata sarà condotto anche l’anno prossimo da Mago Forest, mentre i giudici saranno Elio, Katia Follesa e Lillo Petrolo.

Le nuove serie comedy annunciate da Prime Video

Per quanto riguarda le nuove serie comedy, invece, è stato annunciato il ritorno di Pesci Piccoli, la serie tv con protagonisti i The Jackal, ovvero Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone, Gianluca Fru. La seconda stagione uscirà nel 2025, ma la data esatta non è ancora nota.

A parte questo atteso rinnovo, però, ci sono almeno altre tre nuove serie comiche in arrivo in esclusiva su Prime Video il prossimo anno.

La nuova serie con Maccio Capatonda

La prima serie tv comedy annunciata per il prossimo anno è ancora senza titolo, in realtà, ma sicuramente avrà per protagonista Maccio Capatonda, all’anagrafe Marcello Macchia, che l’ha anche scritta insieme ad Alessandro Bosi, Mary Stella Brugiati e Valerio Desirò.

Diretta da Alessio Dogana e Marcello Macchia e prodotta da Banijay Italia in collaborazione con Prime Video, la serie sarà composta da sei episodi e uscirà appunto nel 2025. Ulteriori dettagli sulla trama e sul cast saranno diffusi nei prossimi mesi.

Il Baracchino: chi c’è nel cast della serie animata?

Una novità interessante è Il Baracchino, una nuova serie italiana di animazione. Il Baracchino che dà il titolo alla serie è il nome di un locale oggi in rovina, ma che è stato un tempo la mecca di ogni aspirante comico.

Il proprietario Maurizio (personaggio a cui dà voce Lillo Petrolo) è ormai stanco e disilluso, pronto a chiudere. L’aspirante art-director idealista Claudia (Pilar Fogliati) non si vuole arrendere, invece, e organizza una serata Open Mic per rilanciare il locale reclutando alcuni comici decisamente bizzarri.

Così si esibiscono al Baracchino Luca (a cui dà voce Luca Ravenna), un piccione col vizio del fumo e dall’umorismo pungente; il boomer geniale Leonardo Da Vinci (Edoardo Ferrario); l’alieno in incognito John Lumano (Daniele Tinti) e Marco Morte (Stefano Rapone), niente meno che il tristo mietitore in persona.

Tra i comici reclutati da Claudia per la serata Open Mic ci sono poi Noemi (a cui dà voce Michela Giraud), una ciambella dalla glassa amara, e Tricerita (Yoko Yamada), triceratopo che fa i conti con l’eco-ansia.

Tra i personaggi di questa buffa storia ci sono anche Gerri il tuttofare (Salvo Di Paola), l’ex comico Larry Tucano (Pietro Sermonti) e la ciambella dall’anima sensibile Donato (Frank Matano).

Prodotta da Lucky Red in collaborazione con Prime Video, questa serie comica di animazione è creata e diretta da Nicolò Cuccì e Salvo Di Paola, che l’hanno anche scritta insieme a Matteo Calzolaio e Tommaso Renzoni. L’animazione è firmata da Megadrago. La data esatta di uscita non è ancora stata annunciata.

Gigolò per caso stagione 2

La terza serie comedy annunciata è in realtà un rinnovo. Gigolò per caso torna infatti con una seconda stagione. Nei nuovi episodi la coppia padre-figlio interpretata da Christian De Sica e Pietro Sermonti sarà dunque alle prese con nuove esilaranti avventure.

Co-prodotta da Amazon MGM Studios con Serena Sostegni, Stefano Massenzi e Andrea Occhipinti per Lucky Red, la seconda stagione della serie tv sarà diretta da Eros Puglielli (che ha già diretto la stagione 1). Soggetto e sceneggiatura saranno firmati invece da Tommaso Renzoni, Elena Santoro e Matteo Calzolaio.