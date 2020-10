3 serie da vedere se ti è piaciuta La Casa di Carta

La Casa di Carta è una delle serie tv più famose degli ultimi anni. Nasce nel 2017 per il canale televisivo spagnolo Antena 3, ma ben presto raccoglie enormi consensi. Netflix decide quindi di acquistarla e trasmetterla in streaming. La prima stagione fa un vero e proprio boom, ciò porta la compagnia a rinnovarla.

Nell’attesa che esca la quinta stagione, rimandata a 2021 a causa del Coronavirus, è possibile guardare altri show simili. Chi ha sempre sentito parlare de La Casa di Carta ma non la ha mai iniziata invece può trovare le prime quattro stagioni su Netflix. Come molti sanno, parla delle vicende di un gruppo di ladri capitanati dal Professore, che nel corso dei quattro capitoli decidono insieme di compiere due super rapine, la prima alla Zecca Spagnola, dove, dopo mille tafferugli e avventure, stampano milioni di banconote e scappano col bottino, la seconda alla Banca Centrale Spagnola, dove intendono sottrarre l’oro. Tra i punti forti della serie ci sono sicuramente i personaggi, ognuno con un nome in codice di una città del mondo, ognuno con i propri problemi, caratteristiche e qualità. Vediamo quali serie tv potrebbero piacere ai fan dello show spagnolo.

Vis a Vis su Netflix

Guardare Vis a Vis- il prezzo del riscatto dopo aver visto La Casa di Carta è un po’ come ordinare il dessert o il caffè dopo un pranzo in ristorante. In poche parole, è un passo quasi obbligatorio. I motivi sono tanti: innanzitutto anche questa è una serie spagnola, in secondo luogo nel cast ci sono alcuni degli attori che già conosciamo, in particolare Alba Flores (Nairobi) e Najwa Nimri (Alicia Sierra).

Confronto a La Casa di Carta, Vis a Vis è più crudo e spietato, meno romanzato ma anche qui sarà difficile non innamorarsi di uno o più personaggi: sono caratterizzati molto bene e ognuno ha una potente storia alle spalle da svelare puntata dopo puntata.

Inoltre, i temi trattati sono molto interessati: si parla della vita delle donne in carcere e delle ingiustizie che persistono in questi sistemi. Lo show è disponibile su Netflix e presto arriverà nel nostro Paese uno spin-off “Vis a Vis – El Oasis”.

ZeroZeroZero su NOW TV

Veniamo ora ad un’altra piattaforma: il servizio in streaming di Sky propone diversi titoli simili, uno dei più interessanti è ZeroZeroZero, tratto dal bestseller di Roberto Saviano. Parliamo di una produzione di gran rilievo italo-americana, girata tra Italia, USA, ma anche Messico e altre zone dell’Africa e dell’Europa.

È diretta da Stefano Sollima e racconta le vicende legate al traffico di cocaina che parte dal Sud America e arriva nei diversi angoli del mondo. La serie tv è disponibile on demand sulla piattaforma NOW TV.

The Terror su Amazon Prime Video

The Terror è una delle serie rivelazione di Prime Video. La prima stagione è ispirata ad un famoso romanzo di Dan Simmons “La scomparsa dell’Erebus” che a sua volta narra le vicende della spedizione del Capitano Sir John Franklin, partito dall’Inghilterra nel 1845 per esplorare il mondo circostante. Questa vicenda è conosciuta da tutti come la “Spedizione perduta di Franklin”.

La seconda stagione invece è basata su un soggetto originale ed è ambientata nella Seconda Guerra Mondiale. Il genere è l’horror soprannaturale e ha una caratteristica importante: è stata acclamata per la capacità di tenere incollati allo schermo e col fiato sospeso il pubblico. Si tratta di una serie tv ancora più cruenta della precedente, ma sicuramente merita di essere vista.