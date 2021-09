3 serie tv da guardare per prepararsi al rientro a scuola

Le serie tv che hanno come sfondo il mondo della scuola sono tra le più seguite: sia adulti che adolescenti vi si appassionano sempre. I primi rivivono quello che è stato, con un pizzico di nostalgia per problemi passati e i secondi, alla ricerca di se stessi e della loro strada, si confrontano con esperienze diverse.

I protagonisti di queste serie tv sono adolescenti con la loro spensieratezza e con tutte le complicazioni che emergono in questa età cosi complessa. Il rapporto con i genitori, con cui spesso ci si scontra, le nuove amicizie e amori, le prime delusioni e cuori spezzati. In queste storie arrivano anche le prime decisioni importanti per quanto riguardo gli studi e il futuro, senza dimenticare il tema del sesso, diverso e attuale in ogni generazione. Ci sono diverse serie ambientate tra i banchi di scuola che meritano l’attenzione del pubblico adulto, ma soprattutto dei ragazzi. Vediamo quali storie, tra i banchi di scuola non bisogna perdere prima del rientro in aula.

Sex Education

Quando parliamo di adolescenti e di problemi connessi a questa età non possiamo non citare la serie che negli ultimi anni ha catturato l’attenzione di genitori e figli: Sex Education.

Lo ha fatto raccontando le storie di Otis e dei suoi amici del liceo di Moordle. Pochi non conoscono le loro storie, raccontate grazie a uno storytelling ironico e mai banale. Il tema del sesso in questa serie tv è parte integrante di ogni episodio, Otis diventa il consulente sessuale degli studenti del liceo. Il sesso viene affrontato con grande naturalezza e maturità. Questi sono, tra gli altri, i motivi del successo straordinario di Sex Education. Trovate le prime due stagioni su Netflix e nel catalogo di settembre verrà inserita la terza stagione a partire dal 17 settembre.

Riverdale

Questa è un’altra serie tv tra le più amate dagli spettatori di tutto il mondo. Ambientata a Riverdale High School, è un teen drama che tra ispirazione dai personaggi di Archie Comics. Racconta le vicende di quattro ragazzi: Jughead Jones, Archie Andrews, Veronica Lodge e Betty Cooper alle prese con segreti e misteri della cittadina in cui vivono. In questa serie non troviamo solo i compiti da fare e lezioni da studiare, oltre alla loro crescita, i ragazzi vivono esperienze fuori dal comune, incredibili enigmi, cupi misteri, che hanno come sfondo la loro scuola a Riverdale.

Tutte e quattro le stagioni sono disponibili su Netflix.

I Liceali

I Liceali è una serie televisiva italiana di qualche anno fa, con Giorgio Tirabassi e Claudia Pandolfi, trasmessa dal 2008 al 2011, di cui troviamo tre stagioni disponibili nel catalogo Infinity. Racconta le storie di un gruppo di adolescenti che frequentano un prestigioso liceo classico di Roma il Colonna, ambientato però all’interno del Mamiani. Dopo il successo della prima stagione uscirono anche due libri: I liceali. Diario della II A e I liceali. L’anno della maturità.