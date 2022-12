5 cose su The Last of Us

La serie The Last of Us è probabilmente una delle uscite più attese di gennaio 2023 e le aspettative dei fan storici del videogioco, fonte di ispirazione di questa trasposizione televisiva, hanno alte aspettative. La serie verrà trasmessa in Italia in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti ed è ambientata in un futuro post apocalittico in cui i due protagonisti, Joel e la quattordicenne Ellie, devono attraversare insieme il Paese.

Ecco tutte le cose da sapere su questa serie tv di prossima uscita.

Non è una semplice copia del videogioco

La serie tv The Last of Us è basata sull’omonimo videogioco, sviluppato da Naughty Dog in esclusiva per le piattaforme PlayStation, che è stato acclamato dalla critica ed è considerato uno dei migliori di tutti i tempi. Il timore che la serie potesse essere una semplice copia del videogioco, dunque, non era infondato. Secondo Pedro Pascal, l’attore che interpreta Joel, non sarà così.

In un’intervista a CQ, Pascal ha infatti detto: «Nel gioco ho trovato Joel così impressionante… Tutto il gioco è un’esperienza visivamente impressionante. E poi mi sono preoccupato di volerlo imitare troppo, cosa che penso possa essere giusta in alcune circostanze, ma un errore in altre. Quindi volevo solo creare una sana distanza tra serie e gioco, e che fosse più nelle mani del co-sceneggiatore dello show Craig Mazin e dello scrittore del gioco e co-sceneggiatore dello show Neil Druckmann».

Il creatore del gioco ha partecipato alla serie

Non bisogna nemmeno aspettarsi una distanza abissale tra videogioco e serie, però: una garanzia di coerenza e continuità è data dal fatto che la serie è scritta da Craig Mazin (che ha già firmato Chernobyl) e Neil Druckmann, che aveva già lavorato al videogioco The Last Of Us. Entrambi sono anche i produttori esecutivi.

Nel cast c’è anche Bella Ramsey

Nel cast di The Last Of Us -che è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan e Rose Lam come produttori esecutivi – c’è anche Bella Ramsey, giovane attrice che è considerata un astro nascente nel panorama britannico. È lei a vestire i panni di Ellie, la quattordicenne che Joel (Pascal) è incaricato di aiutare a fuggire da un centro di quarantena.

Completano il cast Gabriel Luna (che è Tommy), Anna Torv (Tess), Nico Parker (Sarah), Murray Bartlett (Frank), Nick Offerman (Bill), Storm Reid (Riley), Merle Dandridge (Marlene), Jeffrey Pierce (nel ruolo di Perry), Lamar Johnson (Henry), Keivonn Woodard (Sam), Graham Greene (Marlon), Elaine Miles (Florence), Ashley Johnson e Troy Baker.

Ci sono gli zombie

Il mondo di The Last of Us è reduce dalla distruzione della civiltà moderna, avvenuta vent’anni prima. Una mutazione della natura ha portato alla nascita di simil-zombie, i cui attacchi sono un rischio da considerare per i pochi sopravvissuti. Ellie ha quattordici anni e dunque non ricorda il mondo di prima, mentre per Joel è molto doloroso rievocare quel passato.

Gli episodi escono dal 16 gennaio 2023

The Last of Us sarà mandata in onda in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 16 gennaio 2023, in contemporanea assoluta con la messa in onda negli Stati Uniti.