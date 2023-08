5 documentari da vedere adesso su Netflix

Fonte foto: Netflix

Il genere documentaristico ha riscosso un successo crescente negli ultimi tempi e non passa mese senza che Netflix inserisca qualche titolo di questo tipo tra le sue novità del momento. Agosto non fa eccezione e, anzi, le ultime settimane d’estate possono diventare l’occasione giusta per recuperare alcune docuserie e docufilm che hanno catturato l’attenzione del pubblico negli ultimi giorni. Ecco cinque titoli da non perdere.

Mark Cavendish: in corsa contro il tempo

Dal 2 agosto è disponibile Mark Cavendish: in corsa contro il tempo, documentario che racconta l’ascesa, la caduta e la resurrezione del celebre ciclista, una vera leggenda dello sport. Alla fine del 2016 Mark doveva solo vincere quattro tappe per eguagliare il record di Eddy Merckx di 41 anni prima (34 tappe vinte). Invece, lo attendevano cinque anni di infortuni, dolore e depressione.

Ma dopo la caduta, c’è stata la ripresa. La sua performance al Tour de France del 2021 ha impressionato tutti e ha creato grande aspettativa per il tour di quest’estate, in cui Mark tenta per l’ultima volta di conquistare il record di tappe vinte. Oltre a Mark stesso, il documentario mette di fronte alla videocamera la moglie e i compagni di squadra.

Poisoned: il pericolo nel piatto

Il focus sono l’industria e il mercato alimentari degli Stati Uniti, ma questo documentario promette di far passare l’appetito anche al pubblico italiano. Si tratta di uno «scioccante atto d’accusa», come lo definisce Netflix, contro l’industria alimentare e i suoi enti regolatori. Secondo la tesi portata avanti dal docufilm, «decenni di apatia e negligenza» hanno reso la filiera alimentare americana e i consumatori vulnerabili a patogeni pericolosi, come l’Escherichia coli e la salmonella.

Ladies First: la storia delle donne nell’hip hop

Nel 2023 l’hip hop celebra i suoi primi cinquant’anni di vita e questa docuserie, uscita il 9 agosto, si unisce ai festeggiamenti dell’anniversario accendendo i riflettori soprattutto sulle protagoniste di questo genere musicale. Ognuno dei quattro episodi include una passerella di leggendarie MC, musiciste esordienti e artiste celebri: MC Lyte, Queen Latifah, Rah Digga, Latto, Tierra Whack, Sha-Rock, Roxanne Shante… Guardare le quattro puntate è un ottimo modo per ripercorrere da una prospettiva femminile la storia di un genere musicale che ha già cambiato il mondo.

Untold: Lo scandalo doping nella Bay Area

Parte della serie Untold, questo film-documentario si concentra sul più grande scandalo di doping che abbia mai colpito la comunità sportiva, coinvolgendo la star del baseball Barry Bonds, le atlete Marion Jones e Tim Montgomery e molti altri nomi celebri. Il film include interviste con molti volti noti che hanno avuto a che fare con la spiacevole vicenda.

Depp contro Heard

La vicenda giudiziaria che alcuni mesi fa ha coinvolto Johnny Depp e Amber Heard, ex coniugi, è diventata un processo mediatico seguito da mezzo modo, soprattutto sui social. Questa docuserie in tre parti ripercorre il famigerato caso di diffamazione e mostra per la prima volta entrambe le testimonianze a confronto, spingendosi anche a riflettere sul ruolo della verità nella società moderna.