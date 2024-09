A Complete Unknown, il primo trailer del film su Bob Dylan

Fonte foto: Macall Polay/Searchlight Pictures

C’è l’attore Timothée Chalamet nei panni di Bob Dylan nel nuovo A Complete Unknown, film biografico sul cantautore e musicista statunitense, basato sul libro Dylan Goes Electric! di Elijah Wald. Il progetto è stato annunciato per la prima volta nel gennaio 2020 ma, complici pandemia e scioperi a Hollywood, la produzione è entrata nel vivo solo nel 2023. Nel mentre, però, Chalamet non ha mai smesso di prepararsi per questo ruolo, sia facendo ricerche su Dylan e visitando le sue vecchie case a New York City, sia lavorando con un coach vocale e di movimento (lo stesso che ha preparato Austin Butler per il film Elvis).

Trama e trailer di A Complete Unknown, il film su Bob Dylan

Presentato da Searchlight Pictures e diretto dal candidato all’Oscar James Mangold (noto soprattutto per Quando l’amore brucia l’anima – Walk the Line e Le Mans ’66 – La grande sfida), in questi giorni sono stati resi disponibili il primo trailer e il poster in italiano di A Complete Unknown.

La trama è ambientata a New York nei primi anni Sessanta, mentre in città cresce una interessante e vivace scena musicale e culturale. In questo contesto si trova Bob Dylan, un talentuoso diciannovenne del Minnesota che arriva nel West Village con la sua chitarra.

Destinato a cambiare il corso della musica americana, Dylan inizia a ottenere successo e stringe i suoi legami più profondi. Intanto, però, cresce la sua irrequietezza nei confronti del movimento folk e compie dunque una scelta controversa, che risuona culturalmente in tutto il mondo: ovvero, passa a utilizzare strumentazione amplificata elettronicamente.

Questo il primo trailer del film:

A Complete Unknown: il cast del film su Bob Dylan

Oltre al già citato Timothée Chalamet, che ha affermato di avere usato la propria voce in tutte le scene cantate del film, il cast di A Complete Unknown include Edward Norton, Elle Fanning e Monica Barbaro.

Nel film ci sono anche Boyd Holbrook (già in Logan – The Wolverine, The Bikeriders), Dan Fogler (Animali fantastici e dove trovarli, The Walking Dead), Norbert Leo Buzt (L’amore secondo Dan) e Scoot McNairy (Argo e 12 anni schiavo).

Chalamet è anche tra i produttori del film insieme al regista Mangold.

Timothée Chalamet as Bob Dylan on set of “A Complete Unknown” #acompleteunknown pic.twitter.com/5i4QD3aDMY — A Complete Unknown News (@acufilmnews) June 11, 2024

Cosa pensa Bob Dylan del film su di lui

Bob Dylan non è coinvolto attivamente nel film biografico, ma ha avuto modo di trascorrere alcuni giorni con il regista e anche di leggere la sceneggiatura prima dell’inizio della produzione.

«Ho una sceneggiatura che è stata personalmente annotata da lui e che conservo gelosamente», ha detto Mangold in una intervista del 2023. «Lui ama i film. La prima volta che mi sono seduto con Bob, una delle prime cose che mi ha detto è stata: “Adoro Cop Land”». Cop Land è un film del 1997 diretto appunto da Mangold, con Sylvester Stallone, Harvey Keitel e Ray Liotta tra i protagonisti.

Secondo Mangold, Dylan apprezza il suo film soprattutto perché non si tratta propriamente di un biopic, ma più che altro del racconto di un momento molto specifico della sua carriera che riesce però ad avere uno sguardo più ampio sul panorama musicale di quegli anni.

Dove vedere il film su Bob Dylan

Il film su Bob Dylan A Complete Unknown esce al cinema negli Stati Uniti il 25 dicembre 2024.

Per vederlo in Italia, invece, bisogna attendere qualche settimana in più: il debutto nelle sale italiane è infatti previsto per il 23 gennaio 2025.