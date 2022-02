A San Valentino esce Fedeltà: tutte le cose da sapere

Non c’è giorno più adatto di San Valentino per festeggiare l’uscita su Netflix della nuova serie tv Fedeltà, tratta dall’omonimo romanzo di Marco Missiroli, edito da Einaudi, che racconta di amore, tradimenti e fedeltà. Il libro, diventato best seller, ha vinto il Premio Strega Giovani ed è stato finalista al 73esimo Premio Strega.

Sono tanti i lettori, ma non solo, impazienti e curiosi di vedere la trasposizione televisiva (in realtà la serie è “liberamente tratta" dal romanzo) di uno dei libri italiani più amati degli ultimi anni. La serie, composta da sei episodi, è prodotta da BiBi Film e scritta da Alessandro Fabbri, Elisa Amoruso e Laura Colella. Andrea Molaioli, già noto per La ragazza del lago e Suburra – la serie, si è occupato della regia insieme a Stefano Cipani (Mio fratello rincorre i dinosauri). La trama della serie, come quella del libro, è ambientata a Milano e a Rimini e ha per protagonisti due coniugi.

Di cosa parla Fedeltà

I protagonisti di Fedeltà sono Carlo, professore di scrittura creativa, e sua moglie Margherita, architetta e agente immobiliare. La coppia è felice, almeno fino a quando non arrivano a incrinare il loro rapporto il dubbio del tradimento e desideri dai confini poco limpidi.

Carlo si strugge per la bellezza di Sofia, una delle sue studentesse; mentre Margherita si ritrova a fantasticare su Andrea, il suo fisioterapista. Sono tante le domande suggerite nel corso della storia: cosa significa davvero tradire ed essere fedeli? Essere fedeli non significa in parte tradire se stessi?

La ricerca di una nuova casa, un appartamento nel centro di Milano, diventa il nuovo collante di cui Carlo e Margherita hanno bisogno per riequilibrare il rapporto: un simbolo di fedeltà nei confronti della coppia e anche di se stessi.

Gli attori e le attrici di Fedeltà

I protagonisti di Fedeltà sono interpretati da Michele Riondino e Lucrezia Guidone, che sono rispettivamente Carlo e Margherita. Carolina Sala e Leonardo Pazzagli sono invece Sofia e Andrea.

Nel cast figurano poi Maria Paiato (Anna Verna) Gianluca Gobbi (Luca), Elisa di Eusanio (Eva), Maurizio Donadoni (Paolo Pentecoste), Luisa Maneri (Loretta Pentecoste) e Sara Magaiotti (Silvia Pentecoste).

Completano il gruppo di attori e attrici Leonardo Carradori (Lorenzo), Maurizio Lastrico (Marco), Sara Lazzaro (Giulia), Lorenzo Aloi (Leonardo), Camilla Carniello (Lara), Federico Fazioli (il rettore dell’Università), Giovanni Crozza Signoris (Jacopo), Eugenio di Fraia (Filippo), Alice Arcuri (Gioia) e Giovanni Crozza (Edo).

A che ora esce Fedeltà

Fedeltà sarà disponibile, con tutti i sei episodi, dal 14 febbraio 2022 solo su Netflix. L’orario non è stato specificato in via ufficiale, ma in genere è intorno alle 9 del mattino.