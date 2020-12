Accordo tra Sky e Amazon: Prime Video arriva su Sky Q e Now Tv

A partire dal 14 dicembre 2020 l’app di Amazon Prime Video entra in Sky Q e Now TV e quella di Now TV entra nei dispositivi Amazon Fire TV. Sono questi i termini dell’accordo pluriennale annunciato dai due giganti dei contenuti video, con validità immediata e roadmap che arriverà al termine entro la prima metà del 2021.

L’accordo al momento è valido in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria (ma in futuro potrebbe essere allargato anche a più mercati) e arriva giusto in tempo per permettere agli abbonati ad uno solo dei due servizi di poter gustare la programmazione natalizia anche dell’altro. “Siamo felici di portare l’app di Prime Video sui device Sky Q e NOW TV in tempo per le feste“, commenta il vicepresidente di Amazon Prime Video Jay Marine, “Questo è un regalo di Natale che facciamo in anticipo ai nostri abbonati Sky Q che quest’anno sul box troveranno ad attenderli l’app Prime Video“, gli fa eco Stephen van Rooyen, EVP e CEO Sky per Europa e Regno Unito.

Accordo Amazon-Sky: cosa devono fare gli abbonati

L’accordo tra Amazon e Sky diventerà pienamente operativo in più fasi, con distinzioni geografiche. L’app di Amazon Prime Video è già da oggi disponibile sui dispositivi Now TV in Italia, Regno Unito e Irlanda, oltre che sui dispositivi Sky Ticket in Germania.

L’app di NOW TV arriverà invece solo a inizio 2021, su alcuni dispositivi Fire TV in Italia, Irlanda, Austria e Svizzera (nel Regno Unito è disponibile a partire oggi). Infine, Sky Ticket arriverà sui dispositivi Fire TV in Germania entro metà 2021.

Gli utenti di Sky Q non dovranno fare altro che cercare la nuova app di Amazon Prime Video tra quelle disponibili oppure pronunciare il comando vocale “Apri Prime Video“, poi dovranno associare l’account Sky con quello Amazon. Se l’utente Sky non è ancora abbonato ad Amazon Prime potrà farlo direttamente da dentro l’app di Sky Q, usufruendo della prova gratuita di 30 giorni riservata a chi intende abbonarsi al servizio Amazon Prime.

Poco dopo, da inizio 2021, l’app di Now TV arriverà su Fire TV Stick, Fire TV Stick Lite e Fire TV Stick 4K. Gli utenti potranno usare il telecomando vocale Alexa o uno smart speaker Echo associato per lanciare il comando “Alexa, apri Now TV“. Chi non è ancora abbonato a Now TV potrà scegliere i pass Cinema ed Entertainment e Sport direttamente sul sito di Now TV.