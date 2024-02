Fonte foto: Zumba

A distanza di oltre 23 anni dal debutto, Zumba lancia la sua app ufficiale, garantendo un accesso on demand a tanti corsi di fitness musicale oltre che la possibilità di sfruttare svariati servizi aggiuntivi, per tenere sotto controllo il proprio allenamento e individuare i corsi, da seguire di persona, che si svolgono nella propria zona. L’app di Zumba è già scaricabile e consente l’accesso all’abbonamento Virtual+.

Come funziona l’app di Zumba

L’app di Zumba è disponibile sul Google Play Store, per dispositivi Android, e sull’AppStore, per iPhone e iPad. L’applicazione, scaricabile gratuitamente, consente l’accesso a tantissimi contenuti dal proprio dispositivo mobile. Per il momento, l’app è disponibile solo in inglese.

Completata l’installazione, è sufficiente creare un account (oppure accedere con il proprio account Zumba, se già esistente) e completare una veloce procedura di configurazione iniziale, rispondendo ad alcune domande legate al tipo di musica preferita, alle proprie capacità e al livello di intensità dell’allenamento.

L’app chiederà all’utente alcuni permessi: la posizione è necessaria per consentire all’app di suggerire corsi di Zumba nell’area in cui si trova l’utente. Tramite l’app di Zumba, inoltre, è possibile impostare obiettivi personali (ad esempio fissando il numero di corsi a cui partecipare in una settimana) e accedere a corsi virtuali, tramite il player integrato. Questi corsi sono inclusi nel piano Zumba Virtual+.

Nella sezione Activity, inoltre, è possibile accedere a statistiche, obiettivi oltre che alla cronologia delle proprie attività. L’app si può, quindi, trasformare in un vero e proprio diario, per il monitoraggio dell’attività fisica con Zumba. C’è anche la funzione calendario, che consente di tenere sotto controllo i corsi a cui partecipare, sia di persona che virtuali.

Come attivare Zumba Virtual+

L’app di Zumba consente l’accesso a tutti i contenuti di Zumba Virtual+, il servizio in abbonamento pensato per tutti gli utenti che vogliono allenarsi con Zumba direttamente a casa e senza dover seguire corsi di persona. L’abbonamento garantisce la possibilità di sfruttare un ricco catalogo di contenuti on demand. I corsi riprodotti su smartphone e tablet possono essere trasmessi a una Smart TV, per sfruttare lo schermo più grande e seguire al meglio la lezione.

Zumba Virtual+ è disponibile con un periodo di prova gratuita di 14 giorni che garantisce un accesso illimitato ai contenuti. Successivamente, è possibile scegliere tra due diversi abbonamenti: il piano mensile ha un costo di 16,99 euro al mese mentre il piano annuale (con fatturazione anticipata) costa 144,99 euro (per una spesa equivalente di 12,08 euro al mese).

Per attivare il servizio basta accedere alla sezione Virtual+ dell’app.