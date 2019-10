AirPods 3, potrebbero arrivare entro fine ottobre: le novità

3 Ottobre 2019 - Apple ha da poco rilasciato la prima beta di iOS 13.2, il nuovo aggiornamento dell’ultima versione del sistema operativo mobile. Con iOS 13.2 arrivano una serie di novità e di correzioni, su tutte lo sbarco della modalità fotografica Deep Fusion annunciata durante la presentazione dell’iPhone 11.

I più attenti, grazie alla solita e accurata analisi del codice dell’ultimo firmware, hanno notato una nuovo elemento: delle cuffie in-ear simili alle AirPods, ma più piccole. La scoperta ha dato il via a nuove supposizioni che sembrano confermare l’imminente arrivo dei tanto attesi AirPods 3. La nuova icona incriminata è contraddistinta dalla sigla B298 e rappresenta un paio di cuffie AirPods dotate di un design particolare mai visto prima. Da diversi mesi si parlava della possibilità da parte di Apple di lanciare un nuovo modello di cuffie wireless, ma in pochi immaginavano a uno stravolgimento del design

AirPods 3: il design e la funzionalità delle nuove cuffie

Fonte foto: Web

L’icona in questione raffigura un paio di cuffie dal design completamente rivisto, più corte, compatte e dotate di auricolari di tipo in-ear, completamente differenti da quelle a cui siamo stati abituati fino ad ora. Un design decisamente diverso e, se si prendono per buoni i rumors che si sono alternati in rete nei mesi scorsi, pensato e ideato per poter ospitare il nuovo dispositivo volto alla cancellazione attiva del rumore, funzione che dovrebbe essere anche garantita dall’isolamento permesso dalle cuffie in-ear.

L’icona spuntata nella beta di iOS 13.2 ricorda molto le forme degli auricolari comparsi in un’immagine diffusa sempre in rete sui principali social network qualche tempo fa e che mostrava in anteprima le nuove linee e le nuove forme più ridotte e massicce degli AirPods 3.

AirPods 3: due diverse versioni?

Mentre sembra sempre più vicino l’annuncio ufficiale dell’arrivo di una nuova generazione di AirPods attesa già a partire dalla fine del mese di ottobre, sembra sempre più chiaro che la casa di Cupertino non sostituirà le cuffie wireless attualmente disponibili sul mercato con una nuova gamma, bensì differenzierà la propria offerta proponendo due differenti modelli di AirPods e si presuppone che proprio la funzionalità ideata per la cancellazione del rumore, insieme alle dimensioni più compatte e contenute sarà la discriminante del prezzo finale.