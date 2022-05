AirPods Pro, prezzo in picchiata: minimo storico e sconto speciale

Cancellazione attiva del rumore, modalità Trasparenza, audio spaziale, design ergonomico. Sono solo alcune delle caratteristiche che un paio di cuffie Bluetooth top di gamma deve avere. E sono caratteristiche che ritroviamo nelle AirPods Pro, gli auricolari premium di Apple, lanciati sul mercato da oramai un po’ di tempo, ma che restano ancora tra i migliori in circolazione. Con quest’ultimo modello l’azienda di Cupertino ha voluto fare un ulteriore salto in avanti puntando molto sulla qualità dei materiali e sulle funzionalità uniche.

AirPods Pro

E oggi le AirPods Pro le troviamo anche in super offerta su Amazon con uno sconto veramente speciale. Infatti, sono disponibili con uno sconto di ben il 32% e al prezzo più basso di sempre. Il risparmio supera i 90€ e c’è anche la possibilità di pagarle a rate a tasso zero. Per essere un prodotto Apple lo sconto è veramente elevato e anche il prezzo finale è interessantissimo, il che rende le AirPods Pro tra le cuffie più convenienti disponibili in questo momento sulla piattaforma di e-commerce. Come capita con tutti i prodotti Apple, l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro, quindi bisogna essere rapidi nell’approfittarne.

AirPods Pro: la scheda tecnica

Le AirPods Pro sono delle cuffie Bluetooth compatibili con qualsiasi dispositivo e assicurano una qualità audio elevatissima. Una delle caratteristiche più importanti è sicuramente la cancellazione attiva del rumore che per la prima volta troviamo su delle cuffie realizzate da Apple. La tecnologia sviluppata dall’azienda di Cupertino elimina completamente qualsiasi rumore proveniente dall’esterno e si adatta anche alla forma dell’orecchio e alla posizione dei cuscinetti. In questo modo ci si può dedicare completamente all’ascolto della musica senza essere disturbati. Il nostro consiglio è di attivarla solamente quando si è in una posizione sicura e non in mezzo al traffico o in una zona di pericolo. La modalità Trasparenza, al contrario, permette di ascoltare quello che accade intorno a noi e anche le voci delle persone che parlano con noi.

Altre due funzionalità uniche nel loro genere sono l’equalizzazione adattiva che produce un ottimo audio e lo regola in base alla forma dell’orecchio, mentre l’audio spaziale rileva dinamicamente la posizione della testa e “dispone" l’audio in torno a te. Ad arricchire la scheda tecnica c’è il chip H1 sviluppato direttamente da Apple che rende la connessione Bluetooth più stabile e permette anche di chiamare Siri e chiederle aiuto.

Il design delle AirPods Pro è studiato appositamente per non creare fastidio all’interno dell’orecchio e per garantire il massimo comfort. La batteria ha una durata di circa 24 ore grazie alla custodia di ricarica MagSafe.

AirPods Pro in offerta: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per le AirPods Pro, che oggi troviamo in offerta su Amazon a un prezzo di 188,99€, ben il 32% in meno rispetto a quello di listino. Acquistandole adesso il risparmio è di poco superiore ai 90€ e c’è anche la possibilità di pagarle a rate a tasso zero: 5 rate da 37,80€ al mese (servizio offerto direttamente dalla piattaforma di e-commerce). Le AirPods Pro sono già disponibili e per la consegna bisogna spettare pochissimi giorni. Una volta consegnate si avranno ben 30 giorni di tempo per fare il reso.

AirPods Pro