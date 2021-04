Alcatel lancia due nuovi smartphone che costano pochissimo

Alcatel ritorna con i modelli 2021 degli smartphone 3L e 1S. Caratteristica chiave dei device: prestazioni interessanti e prezzi accessibili a tutte le tasche. Al centro dell’attenzione, la fotocamera intelligente e un’esperienza di visualizzazione immersiva che cattura l’attenzione dell’utilizzatore.

È stato presentato al CES 2021, l’evento dedicato al mondo alla tecnologia e all’elettronica più importante dell’anno, il modello Alcatel 3L. Tra i due device prodotti da Alcatel si mostra come quello dalle caratteristiche tecniche più avanzate, per un utilizzo adatto a 360 gradi nonostante il costo decisamente ridotto. È invece uno smartphone dalle caratteristiche pienamente da fascia entry level la versione 2021 di Alcatel 1S, che ha però a disposizione un sistema smart di gestione delle attività per ottimizzare costantemente le performance durante tutte le attività svolte dal sistema durante l’arco della giornata.

Alcatel 3L e 1S, la forza è nella fotocamera

Con una fotocamera AI con sensore primario da 48MP, e una coppia di sensori da 2MP con altrettante lenti per la profondità e macro, Alcatel 3L consente di scattare foto ad alta risoluzione senza problemi di luminosità, anche laddove la luce scarseggia, grazie al sensore 4-in-1 big pixel. Sul lato frontale, invece, vi è un obiettivo con sensore da 8MP, abilitato alla funzionalità HDR e al Face Tracking. Il tutto è gestito da algoritmi che consentono di identificare 22 scene differenti, con regolazione automatica delle impostazioni.

Modulo triplo anche per Alcatel 1S: la fotocamera posteriore dispone, infatti, di un obiettivo principale da 13MP con AI, più la coppia da 2MP per profondità e macro. Ha un sistema di messa a fuoco rapida PDAF, mentre sul lato frontale la fotocamera è abilitata per l’HDR. Anche su questo modello vi sono algoritmi AI integrati, in grado di regolare automaticamente le impostazioni per risultati e inquadrature soddisfacenti.

Alcatel 3L e 1S, caratteristiche tecniche

Dal punto di vista del cervello di questi due smartphone Alcatel, troviamo un processore octa-core e 4GB di RAM su Alcatel 3L, per lo streaming e il gioco anche in HD, mentre per Alcatel 1S il chip octa-core è associato a 3GB di RAM e una batteria da 4000mAh. La funzione Face Key e la scansione delle impronte digitali permettono di tenere in sicurezza i dati conservati sul proprio dispositivo. Il sistema operativo è Android 11 e non manca il pulsante dedicato a Google Assistant, presente sul modello 3L che consente di richiamare l’aiutante di Big G in modo rapido in ogni momento.

Display 20:9 da 6,52 pollici con risoluzione HD+ e rapporto schermo-corpo dell’88,5%, questi due dispositivi offrono protezione agli occhi attraverso differenti modalità di visualizzazione che si adattano alla luminosità e all’uso del dispositivo. Sul retro, invece, il vetro curvo 2.5D rende la presa più sicura e confortevole.

Alcatel 3L e 1S, prezzi di lancio

I due nuovi smartphone realizzati da Alcatel sono stati già lanciati sul mercato con un prezzo davvero low-cost. Alcatel 3L è disponibile in due colorazioni, Jewelry Black e Jewelry Blu, al prezzo consigliato di 154,90 euro. Due colorazioni, Elegant Black e Twilight Blue, sono state scelte anche per il modello più economico Alcatel 1S, acquistabile a 124,90 euro. Entrambi si trovano in vendita online a prezzi inferiori,