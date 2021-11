Alice in Borderland: quando arriva la seconda stagione

Alice in Borderland è uno degli ultimi successi firmati da Netflix. La serie giapponese è diventata famosa in tutto il mondo subito dopo la sua uscita in streaming, avvenuta il 10 dicembre 2020, ma ha avuto un rinnovato successo soprattutto in seguito al rilascio Squid Game, con cui presenta alcune analogie. È tratta dall’omonimo manga di Haro Aso.

La regia, invece, è affidata a Shinsuke Sato, noto per aver lavorato ad altri contenuti di spicco come Death Note e Bleach. La prima stagione, composta da otto puntate, è stata pubblicata su Netflix circa un anno fa e due settimane dopo la piattaforma ha annunciato l’arrivo di una secondo capitolo. Ora finalmente si ha la conferma e il famoso servizio di streaming ha annunciato quando verranno rilasciati i nuovi episodi. Il pubblico è molto curioso di sapere quali sono le sorti di Arisu, il protagonista interpretato da Kento Yamazaki, attore e modello giapponese. Nella prima stagione lo abbiamo visto destreggiarsi in una Tokyo deserta e ora si attendono nuovi risvolti della trama.

Alice in Borderland 2: di cosa parlerà

La prima stagione di Alice in Borderland ha un finale aperto: i protagonisti sopravvissuti hanno appena saputo che presto saranno coinvolti in nuovi giochi mortali. In parte, sono riusciti a scoprire chi manovra i giochi ma devono ancora capire come uscire dall’incubo.

Traditori, amici, finti complici e alleati: in Alice in Borderland ci sono tutti questi ingredienti. Il protagonista è Arisu, un ragazzo disoccupato, pigro e timido, ma con una forte passione per i videogiochi. Un giorno, si trova improvvisamente in una Tokyo disabitata insieme ai suoi migliori amici Chōta Segawa e Daisuke Karube.

I tre ragazzi si impegnano per trovare la verità ma si ritrovano coinvolti in un gioco senza scrupoli, dove sono costretti a superare delle prove letali. Durante il racconto, Arisu incontra una giovane ragazza, Usagi, che si unisce a lui per capire chi è il game master.

La prima stagione si adatta perfettamente alla prima parte del manga Haro Aso, uscito a puntate su un magazine tra il 2010 e il 2016. In base alle previsioni, nella seconda stagione potrebbe seguire la trama fino alla fine della storia.

Purtroppo, non si hanno notizie certe sulla trama e bisognerà attendere ancora molto visto che le riprese dureranno fino alla fine del 2021.

Alice in Borderland 2: data di uscita e altre novità

Netflix ha annunciato che la seconda stagione di Alice in Borderland arriverà a dicembre 2022.

La piattaforma, inoltre, ha annunciato che il cast sarà formato da alcuni volti noti ma anche new entry che renderanno la trama ancora più avvincente. Al secondo capitolo parteciperanno Kento Yamazaki e Tao Tsuchiya rispettivamente nel ruolo di Ryōhei Arisu e Yuzuha Usagi. La regia sarà affidata ancora una volta a Shinsuke Sato.