All or Nothing: su Amazon Prime ora tocca alla Juventus

La Juventus come non l’avete mai vista: è questa la promessa dell’ultimo episodio di “All or Nothing“, la nuova docu-serie Amazon Original italiana dedicata questa volta alla Juve che, sin dal trailer, promette di raccontare tutto sulla vecchia signora: la squadra, i giocatori, la società.

Prodotta da Fulwell 73, che ha già realizzato titoli del calibro di Friends The Reunion, “All or Nothing: Juventus" verrà trasmessa in streaming da Amazon Prime Video a partire dal 25 novembre in 240 mercati, Italia inclusa ovviamente. Esattamente come già visto con “All or Nothing: Manchester City" e “All or Nothing: Tottenham Hotspur“, anche la docu-serie sulla Juve mira a descrivere i dietro le quinte di una stagione chiave per la squadra, al fine non solo di soddisfare i fan più sfegatati del team torinese, ma di illustrare la mentalità che pervade tale società calcistica e che le ha permesso di arrivare nell’Olimpo del calcio mondiale. “Devi stare ogni giorno a combattere tutto, a dimostrare che ci sei e che non molleremo mai“, afferma Pavel Nedved in “All or Nothing: Juventus“, ed è questa la sintesi di tutto il franchise All or Nothing.

Sempre più calcio su Amazon Prime Video

La docu-serie sulla Juventus è solo l’ultimo di una (ormai) lunga serie di contenuti offerti, e spesso realizzati, da Amazon Prime Video agli amanti del calcio. Il 29 ottobre, ad esempio, è stato reso disponibile “Maradona: Sogno Benedetto“, mentre il mese prima era toccato a “PSG Ô Ville Lumière, 50 ans de légende“, dedicata al Paris Saint-Germain.

Ma vanno ricordati anche “El Numero Nueve“, dedicato a Gabriel Batistuta, “Mi chiamo Francesco Totti“, dedicato all’icona della Roma, “Roberto Baggio, il calcio divino“, “Il profeta del gol“, su Cruyff, “Buffon esclusivo, il mio calcio, la mia Juve“, “El Corazòn de Sergio Ramos" e il racconto biografico del Re del calcio “Pelé“.

Tutto questo mentre prosegue la trasmissione in diretta delle 16 partite di Champions League per le quali Amazon ha ottenuto l’esclusiva. La programmazione di Prime Video, quindi, è sempre più ricca per gli amanti dello sport più famoso al mondo (e, a dire il vero, non dimentica neanche i fan di altri sport).

